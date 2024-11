Luis Mateucci confesó que se involucró amorosamente con polémica participante de Palabra de Honor: Lo habían negado rotundamente en un principio El modelo argentino es parte del react del reality y no se guardó nada. "No me olvido de esos labios", señaló.

Por Equipo Corazon.cl

Captura Canal 13/ Instagram @anaisvilchesoficial