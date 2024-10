«Las veces que nos cruzamos…»: Luis Mateucci sorprende tras sincerarse sobre su relación con Pangal Andrade

Luis Mateucci y Pangal Andrade protagonizaron diversos encontrones durante su participación en el reality «Ganar o Servir».

De hecho, en un episodio del programa de telerrealidad de Canal 13 que se emitió durante julio, se vivió uno de los momentos más tenso entre ambos. En dicha instancia, tuvieron que intervenir sus compañeros e incluso algunos miembros de la producción para que la situación no pasara a mayores y no fueran a las manos.

No obstante, recientemente Luis Mateucci, sorprendió tras referirse a su relación con Pangal. Luis Mateucci se sincera sobre su relación Pangal Andrade A pesar de los diversos encontrones que tuvieron en «Ganar o Servir», Luis Mateucci, en conversación con FMDOS aclaró que no tiene una mala relación con Pangal Andrade fuera del encierro.

«Con Pangal lo mejor, o sea yo no tengo nada que decir, nos llevamos muy bien, pero lamentablemente con tres meses de estar encerrado y todo, se va a tener roces, somos dos personalidades fuertes», comenzó señalando el argentino.

En este sentido, Luis Mateucci explicó que «muchas cosas las hago por trabajo y él las sabe, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tanto yo como Pangal las sabemos».

«Las veces que nos cruzamos está todo bien, no pasa nada, no murió nadie, no hubo juego desleal. Muchas veces a lo mejor sí, jugamos un poco más al límite, pero nada más que eso», agregó.

Además, en conversación con FMDOS, Luis Mateucci indicó: «Me gusta ser tanto protagonista como antagonista, pero tengo que estar ahí. Y esta vez, una vez más, Luis Mateucci necesito estar ahí, porque por algo ya hace nueve años que estoy en esto (realities), sigo estando y voy a seguir estando».

«Pero con Pangal está todo más que bien, y con todos, no tengo nada que decir con los demás», añadió el argentino.