Sigrid Alegría se confiesa tras sus aplaudidas vacaciones: «Podría practicar topless si…»

En los últimos días, Sigrid Alegría se llenó de piropos en Instagram, gracias a los registros que compartió de sus vacaciones en el Caribe, donde lució su trabajado cuerpo en bikini, enamorando a todos sus seguidores.

Por lo mismo que, ahora que volvió a nuestro país, conversó con LUN sobre lo que vivió en este descanso. «Un viaje siempre sirve para refrescar el espíritu. En este viaje, para mí, Playa del Carmen y Punta Cana me han parecido distintos y parecidos al mismo tiempo», comenzó señalando.

«En Playa del Carmen estuve en un sector solo para adultos y viví una hermosa experiencia de sanación maya en cenotes, y en Punta Cana en un ambiente familiar. Ambos fueron muy agradables y paradisíacos», continuó Sigrid Alegría al medio antes nombrado.

«En el cenote nos recibió un chamán y nos guio para saludar a la madre tierra y los cuatro elementos que nos acompañan. Luego de ese respetuoso ritual nos invitaron a bañarnos en estas aguas puras y subterráneas para purificarnos al conectarnos con la naturaleza mientras ella nos abraza. Fue vertiginoso, especial y llenador», continuó.

Los piropos que recibió Sigrid Alegría

Por otro lado, Sigrid Alegría se refirió a todos los halagos que le llegaron por sus coquetas fotitos en Instagram. «Si tienes la felicidad de que la salud te acompañe, abrazar la alternativa de una alimentación, siempre, lo más saludable posible. Trabajar lo más que se pueda la musculatura para que sujeten bien tus huesitos y la risa en el alma es la mejor base para avanzar en la vida».

Sobre la idea de las postales, la actriz afirmó que «estaba en mi pieza y sola. Estaba mirando el hotel, no lo había visto de día y desde ese balcón pude tener una vista general, hermosa». Junto con lo que agregó: «Podría practicar topless si el lugar y el ambiente me lo permitiese».

«Casi no me expongo al sol. Pero soy de las que pasamos de coloradita a bronceada. Mi piel me acompaña muy bien», cerró.