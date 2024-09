Revelaron que Julio César Rodríguez y Faloon Larraguibel alzaron la voz tras rumores de romance: se filtró foto de ambos juntos

En los últimos días, ha surgido un potente rumor en el mundo del espectáculo. Resulta que se viralizó una fotografía de Faloon Larraguibel junto a Julio César Rodríguez, lo que ha generado especulaciones con respecto a un supuesto romance.

Vale señalar que la fotografía fue filtrada en el programa «Que te lo digo». En este sentido, Luis Sandoval, panelista de dicho espacio, señaló: «Este era un secreto… nadie podía sacarles una fotografía, nadie podía filmarlos. De hecho, tengo entendido que mandaron a borrar una fotografía de ellos dos juntos».

Debido a esto, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó más detalles con respecto a este rumor mediante su canal de difusión. En este sentido, dio a conocer que «hablé con los dos y me contaron que se encontraron».

Cecilia Gutiérrez entrega detalles sobre el rumor que involucra a Faloon Larraguibel y Julio César Rodríguez

Cecilia Gutiérrez señaló que «Julio me dijo ‘nos van a ver otra vez porque estamos invitados a otro evento más’ Y Faloon por su parte, me contestó que se habían encontrado, que no tenían nada».

Además, la periodista de farándula indicó: «También me contaron que supuestamente él le había cedido su canje para que ella sacara un perfume. Averigüe con la gente de la marca, me dijeron que no fue así, que ella compró su perfume y él se llevó uno con su canje. Luego, Faloon me dijo exactamente lo mismo, que ella había comprado su perfume».

«Ayer volví a hablar con ella sobre ese tema, me volvió a decir que no tendría ningún problema en contar si estuviera saliendo con él porque está soltera. Pero no es así», agregó.

En este contestó, Cecilia Gutiérrez, igualmente expresó: «También se habían encontrado en un concierto de música urbana, le pregunté a Julio sobre eso y me dijo que en ese concierto él estaba grabando con la gente de La Junta y que estaba Faloon con sus amigos».