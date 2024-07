Cecilia Gutiérrez habla de su llegada a Hay que Decirlo: «He hecho un camino súper largo»

Este 5 de julio parte Hay que Decirlo, el nuevo programa de espectáculos de Canal 13 al mando de Pamela Gutiérrez y Nacho Gutiérrez. Mientras que en el panel estarán Cecilia Gutiérrez, Willy Sabor, Arturo Longton y Valentina Saini.

Por lo mismo, es que la periodista de espectáculos señaló que «hay un grado de nostalgia importante, porque yo prácticamente partí en Canal 13. Hice mi práctica en Chilevisión, estuve muy poco en Mega y luego llegué a Canal 13, fui periodista de ‘Alfombra roja’, en 2006″.

«Y 18 años después llegar a un programa que en parte revivirá un lugar para el espectáculo en la tarde del 13, me provoca nostalgia y me hace mirar para atrás. Porque la Cecilia periodista de ‘Alfombra roja’ jamás se iba a imaginar que iba a terminar de panelista de un programa en ese bloque, entonces veo todo esto como un espaldarazo al trabajo de años y a la carrera que he hecho», continuó la panelista.

Junto con esto, Cecilia Gutiérrez señala: «es un salto que no pensé que iba a tener, pero también son 18 años, no fue de un día para otro. El llegar al ‘¡Hay que decirlo!’ habla de mi carrera y trayectoria. Yo he hecho un camino súper largo, pero es el camino que hoy me permite tener el soporte que tengo».

Cecilia Gutiérrez y su rol en Hay que Decirlo

Por otro lado, la conductora de Bombastic de Podium Podcast indica que «yo siento que me merezco lo que me está pasando y he trabajado mucho por esto. Muchas veces tuve ganas de abandonar. Por ejemplo en pandemia, tiempos casi sin farándula».

«Yo ahí remé solita, solo con el apoyo de mi pareja, e hice lives y cosas en redes, pero muchas veces dije ‘no más’, porque trabajaba mucho y no veía frutos de ese trabajo, y mi pareja siempre me decía ‘ya va a llegar’, y el otro día me dijo ‘viste, ¿qué te dije?, llegó, este era tu paso natural’», afirmó.

Para cerrar, Cecilia Gutiérrez habló de su popularidad en redes sociales, comentando que «hay una gran conexión con la gente ahí. Yo leo todos los mensajes de Instagram y mi idea siempre es contestar a la mayoría de las personas. Ese contacto de las redes sociales ha sido fundamental para crecer como profesional».