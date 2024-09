«Es el amor de mi vida…» El desgarrador relato de querido actor chileno por enfermedad de su pareja

La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, el que tendrá como invitado ni más ni menos que al icónico actor chileno Jaime Vadell, quien se confesará sobre su extensa carrera en la actuación en la vida personal.

En el ámbito sentimental, el intérprete reveló que «era un alma libre», pero de todas formas se casó a los 30 años con Rebeca Chamudes, la madre de sus hijos, con quien estuvo casado durante 8 años, tras los cuales se separaron.

Aunque no volvió a casarse, Jaime Vadell lleva casi 50 años de relación con la actriz, escenógrafa y diseñadora Susana Bomchil. «Es el amor de mi vida. Aquí ya nada más, y ella también, porque ella tenía su vida. Tiene dos hijas grandes. Me enamoré mucho, me llamó la atención su alegría de vivir, su capacidad generosa y su belleza».

«Que los dos tuviéramos entrenamiento ayuda mucho para no ser tan tieso de mecha», indicará el intérprete, aclarando que desde el principio decidieron no tener hijos. «No sé si fue una correcta decisión, tal vez debí tener siete hijos. A veces dan ganas de tener una porrada de hijos y que lleguen con los nietos y los sobrinos y todo».

El complejo estado de salud de la pareja de Jaime Vadell

Actualmente, Susana tiene problemas de salud, que afectan su memoria, y que la obligan a tener asistencia de una enfermera. «Susana tiene conciencia relativa de que ha perdido movilidad, que está mal. Fue algo gradual pero bastante rápido, y se ha estabilizado. Es como las h… esto, es pésimo vivir así«, relató el actor chileno en el programa de Canal 13.

Junto con agregar que «hay muchas cosas que no recuerda y otras que extrañamente sí recuerda, y eso tiene bastante de desconcertante. Y vivir con una persona que no se acuerda es como que no se hubiera vivido. Pero ella igual mantiene un amor tremendo, me reconoce siempre y le carga cuando no estoy, lo que me jode cuando tengo que salir».