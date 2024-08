¡Lo han invitado en más de una ocasión! Reconocido humorista se niega a participar en el Festival de Viña: «Le ponen mucho color, como si fuera el tope…»

En las noches de festival siempre se forma un divertido panorama para disfrutar con la familia, sobre todo en el acto humorístico de la noche, donde los comediantes tienen un gran desafío con el público de la Quinta Vergara.

El popular «monstruo» se manifiesta cuando no le gusta la rutina humorística, por lo que para los encargados de la comedia puede ser un momento bastante tenso.

En este contexto, uno de los que ha sido invitado más de una vez, pero nunca ha aceptado, es Iván Arenas. Además, recientemente declaró que al certamen se le da mucha importancia, esto en conversación con Kelly Montaño, según consignó La Cuarta.

Las declaraciones de Iván Arenas sobre el Festival de Viña

El profesor Rosa comenzó diciendo que la gente se equivoca en darle tanta relevancia a este evento. «Yo creo que Chile comete un error de darle tanto énfasis y tanta importancia a un festival. En Las Vegas, en Estados Unidos, cualquier casino te hace un festival más grande que esto, nosotros somos un país aislado, y nos creemos mucho como los tigres de la Malasia», comentó.

Además, el comediante señaló que: «El Festival de Viña, no sé, yo no digo que sea malo. Pero siento que le ponen tanto color como si fuera el tope, como el que llega al festival es extraordinario y eso es mentira. A mí personalmente no me interesa el Festival de Viña».

Asimismo, indicó que han sido varias ocasiones que desde la organización le han ofertado ser el plato humorístico de la noche. Pero tiene sus razones para no aceptar y no estima que sea conveniente. Una de ellas es perder una rutina para toda la vida.

«El rey del chiste largo» cerró explicando que «vas a quemar las rutinas y después quien te contrata, se provocan necesidad en las personas que necesitan esa visualización. Necesita que lo conozcan, pero cuando uno tiene una trayectoria no necesito que me conozcan, ya me conocen. Entonces para qué voy a quemar una rutina para solo decir que estuve en el Festival de Viña», concluyó.