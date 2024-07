Nelson Mauri impacta al confesar desconocido romance con ex chico Rojo: «Fue una relación prohibida»

A pesar de que ya no está de forma estable en televisión, de todas formas Nelson Mauri aparece en las noticias de vez en cuando, tal como ocurrió en los últimos días, luego de que Sebastián Ramírez recordara sus videos sexuales en Gran Hermano.

Frente a esto, es que el bailarín no se quedó callado y salió a responderle con todo, mencionando que el registro del que habló el chico reality no era el que se filtró hace unos años, sino que uno que está en su cuenta de OnlyFans.

«Lo me estoy yo preguntando en este momento: ‘¿qué hacía Seba Ramírez mirando mis videos de OnlyFans?'», mencionando que «el video que él describe no es el video del moreno que me publicaron en el 2018».

Es en este contexto que, unas horas atrás, Nelson Mauri volvió a dejar la escoba, luego de contar un desconocido romance que vivió durante sus años al interior de Rojo Fama Contra Fama.

La relación secreta de Nelson Mauri en Rojo

Todo comenzó durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde una seguidora no dudó en consultarle: «¿Te comiste con alguien de producción o del elenco? Adoro los chismes».

Frente a lo cual, Nelson Mauri respondió con un video en sus historias, donde lanzó de inmediato «¡Ay, que se puso bueno el chisme! (…) no era del elenco estable», aunque no quiso dar a conocer la identidad de su ex amorcito.

«Fue como un tiempo no más. Fue una relación prohibida, para variar. Tenía que ser todo para callado porque resulta que una chica de Rojo estaba enamoradísima de él. Y ellos eran compañeros en otra faceta, no en el programa. Entonces no era alguien estable», continuó con su relato.

Por último, Nelson Mauri afirmó que «nos teníamos que comer para callado, para que esta chica no sufriera por amor», a pesar de que según él, la chiquilla «sabía que él era gay», pero que «era dura la concursante… más dura que yo».