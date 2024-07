Latife Soto impacta con desalentadora predicción sobre María Elcira Contreras: «vio algo que no debía ver»

Uno de los casos que más ha impactado a nuestro país en el último tiempo es la desaparición de María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años, a quien se le perdió el rastro el pasado 12 de mayo en Limache, cuando llegó con su familia a celebrar el Día de la Madre en un restaurante.

Desde ese momento que no se sabe nada de la mujer, a pesar de que la investigación sigue su rumbo, por lo que sus cercanos recurrieron a Latife Soto para pedirle ayuda con algún tipo de pista sobre donde pueda estar.

Es en este contexto que, durante su participación en el programa por Instagram que tiene junto a José Antonio Neme, es que la tarotista reveló que no tiene muy buenas noticias sobre el paradero de María Elcira y lo que ocurrió con ella.

Latife Soto y el paradero de María Elcira Contreras

Para comenzar, Latife Soto señaló que «lo que yo le dije a sus familiares es que la señora Elcira no estaba ahí, que la habían sacado, que yo veía una auto blanco. Yo siempre les dije que la sacaron de ahí».

Junto con esto, la guía espiritual reveló la mala noticia que tiene sobre el caso. «Cuando hay una persona viva, hay un tipo de energía que sentimos los clarividentes. Y cuando la persona no está viva, sentimos otro tipo de energía. Yo no la siento viva». Además de agregar que «es súper extraño, pero yo siento que la han cambiado de lugar».

Pasando a los posibles culpables, Latife Soto afirmó que «yo siempre dije, desde un principio, que ella vio algo que no debía ver, y por eso la sacaron de ahí. A la familia se lo dije al primer día. Les pedí mucho que fueran a la oración».

«En las cartas vuelve a salir que a la señora Elcira la sacaron a la fuerza, se la llevaron. Yo veo a la policía trabajando bien, lo que pasa es que, si no encuentran cuerpo, no pueden seguir. Ustedes saben que los delincuentes toman sus resguardos, sobre todo la gente de otros países. A mí me da la impresión que hay extranjeros (involucrados)» cerró.