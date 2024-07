Hija de Cristián de la Fuente revoluciona las redes sociales presentando a su polola con fotitos desde Vichuquén

Laura de la Fuente, es la única hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, por lo que de a poco se ha convertido en una figura en el mundo del espectáculo, especialmente luego de la polémica separación de sus padres en 2022.

En una entrevista donde se refirió a esta situación, comentó que «para mí son mis papás. Mi visión va a ser como mi mamá y como mi papá, sería algo que al final lo verán ellos y nadie más, ni siquiera yo debo estar muy involucrada».

Pese a esto, es que Laura de la Fuente ha preferido mantenerse en redes sociales, donde tiene más de 200 mil seguidores a los que encanta con fotitos de todo tipo de su día a día y de sus próximos proyectos.

Es en este contexto que, durante las últimas horas, la joven dejó sin palabras a sus seguidores, luego de compartir las primeras postales de quien sería su polola.

Las románticas fotitos de la hija de Cristián de la Fuente

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Laura de la Fuente mostró que partió de vacaciones ni más ni menos que a Lago Vichuquén, donde lo que más llamó la atención es que aparece de lo más cercana con la desconocida joven, a quien abraza en varias de las fotos.

Para acompañar los registros, la hija de Cristián de la Fuente no escribió ningún mensaje y solo dejó el emoji de un corazón, lo que de inmediato dejó la grande entre sus seguidores, quienes de inmediato la felicitaron y se preguntaron quién sería esta chiquilla.

Esto debido a que Laura no etiquetó en el posteo a quien sería su nuevo amorcito, pero sí se especula que aparece en algunas de las fotos grupales junto a sus amigos que tiene en su perfil.

Como era de esperar, se llenó de comentarios, algunos de los cuales decían: «Love is in the air»; «El mejor lugar del mundo mundial»; «Y a ustedes las llevan al lago Vichuquén? 😍 con cuea las sacan a la feria»; «Lindas»; «felicidades al mil por 100pre»; «Que linda Lau ! Hermoso el lago» y «Viva el amor» le escribieron.