Daniela Aránguiz revela con qué famoso tuvo la peor cita: «Me estaban usando para hacer canje»

Sin duda que Daniela Aránguiz es una de las figuras más polémicas de la farándula. Así que su entrevista con Yamila Reyna en su podcast ‘Haciendo Match’ era más que esperada para conocer detalles de su vida personal.

Por lo mismo que uno de los temas que no podían quedar ausentes son sus romances, pues desde su separación con Jorge Valdivia, es que la influencer ha salido en varias citas e incluso comenzó una fugaz relación.

Es en este contexto que la argentina le consultó: «¿Cuál fue su peor cita?», instancia en la que Daniela Aránguiz no dudó en contar una historia que dejó a varios sin palabras por lo particular de esta.

La cuestionada cita de Daniela Aránguiz con un famosillo

Para comenzar, la ex Tierra Brava recordó que «un día voy a comer, me invitaron a cenar en un lugar súper lindo, con alguien con quien estaba saliendo».

«Él me dice ‘voy al baño’, la niña trae la cuenta y dice: ‘tienes $100 mil pesos de canje’. Y yo ‘¡¿Qué?!’. ¡Me estaban usando para hacer canje, Yami! Ahí se me bajó todo el líbido. Hueón, prefiero irme a comer un completo en un carrito, pero no por canje cuando es una cita romántica», continuó Daniela Aránguiz.

Como era de esperar, Yamila Reyna asumió que la chiquilla no volvió a salir con este fresco, pero Daniela no se pudo resistir a sus encantos. «Sí igual salí, me metí hasta en un reality con él», lanzó entre risas y dejando al descubierto que se trataba de ni más ni menos que de Luis Mateucci.

De inmediato, la argentina estalló y le dijo: «¡Yo sabía que era Mateucci! ¡Yo lo sabía! Es que tiene fama de ser cagado».

Por otro lado, sobre el momento más romántico que ha vivido, aseguró que lo protagonizó el Mago Valdivia. «Estábamos de aniversario, 14 de febrero, y en la presidencial del (hotel) Mandarín que es como un departamento. Llegué y había un chef cocinándonos con flores y todo, fue bonito».