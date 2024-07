El potente descargo de José Antonio Neme por muerte de Claudio Reyes: «Eso yo no se lo perdono»

Este domingo se dio a conocer la inesperada muerte de Claudio Reyes a los 64 años, producto de un infarto al corazón. Por lo mismo que durante la jornada de hoy, la mayoría de los matinales hicieron una cobertura especial sobre su fallecimiento.

Y Mucho Gusto tampoco fue la excepción, instancia en la que José Antonio Neme llamó la atención por un especial descargo con relación al actor. «Yo sé que tenemos una cultura en Chile de que todo muerto es bueno. Yo respeto la muerte, pero… perdón lo franco», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, el animador del matinal de Mega señaló que «una cosa es que uno tenga opiniones políticas distintas, pero otra es burlarse, hacer caricatura». Junto con agregar: «No lo conocí jamás, nunca me lo crucé, y de repente aparece pidiendo por qué Mega no me despide, que como Mega me tiene en este programa. Eso yo no se lo perdono».

«Tenía opiniones bien odiosas. De mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan» señaló José Antonio Neme, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

El conflicto entre José Antonio Neme y Claudio Reyes

Para quienes no lo recuerdan, la mala onda entre ambas figuras comenzó en 2022, cuando Claudio Reyes mencionó al periodista en su canal de YouTube como «el hue… del Mega que está con la Karen, la señora del MEO».

«A mí me gusta el hue… porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan mara… que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto», continuó.

Por su parte, José Antonio Neme decidió responderle en su tribuna del Mucho Gusto. «Quiero tomarme 30 segundos antes de irnos a las noticias. Es muy cortito. Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este».

«Como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor Claudio Reyes. Primero, estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto», señaló.

Para cerrar, José Antonio Neme agregó que «si tanto le perturba mi personalidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas: o buscar ayuda médica o aprender a utilizar el control de remoto. Y un saludo al guarén que él usa ahí, que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera: equilibrar un roedor sobre el hombro».