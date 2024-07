Revelan la última foto de Claudio Reyes antes de su muerte: Celebraba el cumpleaños de un amigo

Durante la mañana de este domingo, se confirmó la inesperada muerte de Claudio Reyes a los 64 años. De acuerdo a las primeras informaciones, el comediante sufrió un infarto al corazón mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo.

Hay que mencionar que el actor detrás de Charly Badulaque, ya había tenido un problema de salud de este tipo. Pues en 2023 lo reveló durante una entrevista con Nicolás Larraín en Not News.

«Tengo enfermedades de base: hipertensión, diabetes, que fue lo que influyó, según dijo el doctor», relató en este momento Claudio Reyes. Junto con agregar que «ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli. Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal».

La muerte del intérprete la confirmó a T13, su amigo y alcalde de Longaví, Cristián Menchaca, quien expresó pesar por su muerte y declaró tres días de duelo comunal, pues Reyes era oriundo de esa comuna.

«He decretado tres días de duelo, la bandera a media asta, en solidaridad con este tremendo artista y amigo», comenzó señalando el edil a través de redes sociales.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Traspasaba colores políticos, teniendo clara su tendencia que era un hombre de derecha, tenía amigos en la izquierda y en el centro. Nos vamos a quedar con los recuerdos del artista, el que nos hizo sonreír, con su linda canción, con el paracaidista, con el que hizo teleseries (…) Un saludo especial y sentido pésame para todos nuestros vecinos».

La última foto de Claudio Reyes

Es desde ese momento que, con el paso de las horas, se han ido conociendo nuevos detalles de los últimos momentos de Claudio Reyes. Por lo mismo que CHV Noticias pudo acceder a la última foto que se tomó en el cumpleaños de un amigo.

En la postal, se le puede ver posando en compañía de dos cercanos al interior de un local y fue compartida en redes sociales por una de sus amigas.