José Antonio Neme lanza furioso descargo por alza en cuenta de la luz: «Váyanse a la mier…»

A partir de este lunes 1 de julio comenzó a aplicarse el alza en la electricidad de hasta un 60%, lo que impactará a muchas familias en nuestro país. Por lo mismo que este lunes en el Mucho Gusto tocaron el tema, lo que dio paso a un molesto José Antonio Neme, que se lanzó con todo.

Para comenzar, el periodista arremetió contra los políticos, acusándolos de una gestión deficiente y falta de previsión, pues hay que recordar que en 2019 se votó por congelar las tarifas, en medio del estallido social, y que siguió a durante la pandemia del Covid-19. Lo que terminó por generar una deuda de seis mil millones de dólares.

El indignado reclamo de José Antonio Neme por el alza de luz

«Es una verdadera estupidez. Este es un mecanismo pésimamente mal diseñado. Hoy en la mañana he escuchado parlamentarios hablando contra el Gobierno, que el ministro Marcel no los escucha, parlamentarios que votaron a favor de la suspensión del alza de las cuentas en su momento, pero, ¿qué pensaron el 2019?, ¿qué el 2024 no iba a llegar nunca?», comenzó señalando el animador del matinal de Mega.

Siguiendo por esta línea, José Antonio Neme reclamó en contra de los parlamentarios, que toman decisiones sin pensar en las consecuencias para los chilenos. «Ustedes que me están viendo a lo mejor en la oficina sentaditos en el Congreso, que aprueban cosas haciéndole creer a la gente que la están ayudando para cuatro años después cobrarles esa deuda. No pues».

«Yo encuentro que la gente que trabaja se saca la mierda. Pasa cuatro o cinco horas arriba de un bus, de una micro, del Metro o lo que sea, para ganar pésimo, no llegan ni siquiera al día 25, y ahora más encima van a estar calculando si pueden calentarse la comida en una cocina a gas o en un microondas. ¡Váyanse a la mierda!», cerró.