Publican la última entrevista de Claudio Reyes antes de morir: «Este país es muy especial, no le gusta la gente que le diga la verdad»

El pasado domingo 14 de julio se confirmó la inesperada muerte de Claudio Reyes a los 64 años, esto luego de sufrir un infarto al corazón al asistir al cumpleaños de un amigo.

Es en este contexto que, durante las últimas horas, el canal nacional Tevex, publicó la última entrevista que dio el comediante antes de morir, en el podcast ‘Tamos al aire’, donde compartió con su colega Arturo Ruiz-Tagle.

Para comenzar, Claudio Reyes afirmó que estaba vetado de la TV por «facho», asegurando que la orden habría llegado desde La Moneda. «Estoy bien, dándole, luchando, y en la tele no me vai a ver tampoco, porque tu presidente con su garra macabra le dio la orden a todos los canales, acá (en el podcast) no censuran ni vetan a nadie».

Claudio Reyes y los motivos por los que estaría vetado de la televisión

Mientras que al ser consultado de los supuestos motivos del veto, el intérprete de Charly Badulaque señaló que es «porque digo la verdad, este país es muy especial, no le gusta la gente que le diga la verdad, como me quedé en el campo, en Longaví, para mí lo blanco es blanco y lo negro es negro».

Es más, mencionó que según él, al Presidente Boric «no le gusta que hablen de lo negativo como los portonazos, que son la realidad, y prefiere que lo miren inaugurando una plaza. Seguiré hablando de ti, hasta que me quites el veto en la televisión».

Pasando a los temas que se tratan en televisión abierta, sumado a la gran cantidad de polémicas que había protagonizado en el último tiempo, Claudio Reyes no dudó en señalar en la entrevista que «hay mucho hue… en este país».

«Si vamos a tolerar, si hablamos de tolerancia en la tele, toleremos, también debe haber voces disidentes en la televisión, no todos tenemos que pensar igual en el país. Imagínate, todos rojos, o un cuadro rojo entero, no puede ser» afirmó.

Por último, Claudio Reyes habló de sus siete hijos, los que son de distinta madre, señalando que «no me enorgullece eso. Tuve hijos de los siete que fueron de una pura relación con su madre».

Junto con bromear con que las tallas que le hacían eran «porque son hijos de distintas mamás, era por eso, la que me la hace una vez, no me la hace dos veces (…) pero los que me importan son mis últimos tres hijos. El Claudio junior y mis hijas de mi último matrimonio».