«Es de cobardes»: Mauricio Flores arremete sin filtro contra los críticos de Claudio Reyes tras su muerte

El pasado domingo 14 de julio se conoció la muerte de Claudio Reyes a los 64 años, luego de sufrir un ataque al corazón que comenzó cuando se empezó a sentir mal en el cumpleaños de un amigo.

Como era de esperar, esta noticia impactó al mundo de la comedia nacional, pues muchos humoristas nacionales eran más que cercanos con el actor, tal como era el caso de Mauricio Flores, quien era uno de sus grandes amigos.

Es en este contexto que, el intérprete de Melame estuvo invitado a ‘Todo va a estar bien’, donde conversó con Eduardo de la Iglesia sobre la inesperada partida de Claudio Reyes.

«Uno de los más leales de mis amigos, lamentablemente, partió hace una semana. Nosotros teníamos una amistad de tantas décadas… Con Claudio recorrí, fácil, dos veces Chile, entre los 80 y los 90», comenzó relatando Mauricio Flores en el programa de Vía X.

La dura crítica de Mauricio Flores

Tras esto, es que le consultaron sobre las duras críticas que recibió Claudio Reyes tras su muerte por algunas figuras de la televisión como José Antonio Neme o Nicolás Copano, quien arremetió con todo en su contra, recordando su dura postura política.

Frente a esto, es que Mauricio Flores no dudó en salir a responder sin filtro. «La gente tiene derecho a tener una opinión respecto de una persona, lo que yo no comparto es cuando la persona ya falleció, y no se puede defender, atacarlo públicamente«.

Es más, el humorista tuvo duras palabras para quienes se refirieron a él de esta forma. «Si yo quiero decir que no me caía bien, lo digo en mi círculo. Creo que hacerlo públicamente, es de cobardes».

«No hay derecho a réplica. Eso es de cobardes, simplemente de cobardes», insistió Mauricio Flores.