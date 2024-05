Muere guía que acompañaba al equipo de «Socios por el mundo»: Fue atacado mientras grababa con Pancho Saavedra

El programa protagonizado por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, «Socios por el mundo», fue golpeado por la tragedia. Esto cuando uno de sus integrantes fue asesinado durante las grabaciones del mismo.

Según reveló Cecilia Gutiérrez, a través de redes sociales, el hecho ocurrió en Etiopía, mientras grababan a la tribu Mursi, una de las más temidas de África. Se debe destacar que dicho grupo, suele vivir cerca del río Omo, en el Parque Nacional que lleva su nombre, lugar declarado como Patrimonio de la Humanidad en Etiopía.

«Tengo entendido que no fueron bien recibidos. Incluso hubo disparos. Fueron atacados a disparos», afirmó Gutiérrez a través de sus historias de Instagram. Posteriormente, añadió que «hay una situación bien complicada que me imagino que se va a ir confirmando con el paso del tiempo».

«Solo le puedo decir que la mayoría del equipo está en resguardo, obviamente en estado de shock, tratando de hacer trámites de Consulado», explicó. En el mismo contexto, explicó que ella no era quien debía contar todos los detalles del fatídico hecho.

¿Cómo se encuentra el equipo?

Si bien la periodista decidió no entregar mayores detalles, sí destacó que el equipo chileno se encuentra resguardado y bajo protección. No obstante, no detalló que miembro de «Socios por el mundo», perdió la vida.

Sin embargo, el medio La Hora, detalló que dicha persona pertenece a una productora externa que, de hecho, organiza las visitas a dichos lugares, llamado «Tony». Estos también destacaron que «el equipo de Pancho Saavedra, se encuentra bien, todos se comunicaron con sus familiares por teléfono».

No obstante, destacaron que dentro del grupo hay una gran contención emocional en medio de la trágica muerte.

Por otro lado, se debe estacar que el consulado chileno se encuentra haciendo las gestiones para resguardar al equipo de «Socios por el mundo».