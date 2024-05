El descargo de Fernando Solabarrieta tras polémica foto con mujer: «Me cansé de escuchar mentiras»

A días de la polémica en la que se vio envuelto Fernando Solabarrieta tras la filtración de una foto junto a una misteriosa mujer, es que el periodista quiso dar por cerrado el tema.

En conversación con el programa ‘Que te lo digo’, comenzó señalando que «me cansé de escuchar mentiras y barbaridades», para luego referirse a los dichos de Natalia Hernández, la estilista que aparece en el registro y que incluso lo amenazó con acciones legales.

«Me da mucha pena tener que desmentir a una mujer, me parece un ejercicio poco caballeroso, pero es momento de hacerlo», afirmó Fernando Solabarrieta. Junto con indicar: «Efectivamente, no pasó (nada con ella), y agradezco que en eso no mienta, pero, ¿por qué dice que soy un poco hombre?».

Siguiendo por esta línea, el comentarista deportivo reveló que «la llamé, porque ella me dijo que lo hiciera. Te juro por Dios que no me acordaba de ella. Uno se saca fotos con mucha gente. Vi la imagen, y no me acordaba».

«Yo llamé a Cecilia Gutiérrez, y le dije: ‘No estoy enojado, pero me puedes decir quién es mi nuevo romance’. Y ella me dice: ‘Es Natalia Hernández’. Yo le respondí: ‘¡Ah, me acordé!’. Le expliqué que no quería ser tan poco caballero, diciendo que no conocía a alguien que sí conocía», continuó.

Fernando Solabarrieta y su defensa por la mujer en la comentada foto

Tras esto, Fernando Solabarrieta explicó en el espacio de Zona Latina que pensaba que se trataba de una foto antigua, «porque salgo con pulseras y hace rato que no ocupo».

«Después me acordé. Le pedí el número (a Gutiérrez) y ella (la estilista) justo me escribió por WhatsApp. Yo le dije: ‘Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, evidentemente, pero si me preguntas a mí, en este tipo de situaciones, es mejor no hablar'», confesó.

Por último, señaló que «acto seguido, sale en Las Últimas Noticias, hablando, y diciendo mentiras, como por ejemplo, que le pedí el número, y que ella dijo: ‘No, porque Ivette (Vergara) es una gran mujer’. Ese diálogo nunca existió».