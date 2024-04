Garzón no pagó un café y fue sancionado: El inusual castigo fue rápidamente comentado en redes sociales

Un garzón español se vio inmerso en una polémica después de recibir una sanción de tres días sin trabajo ni sueldo por tomar un café sin pagarlo. Lo que inicialmente parecía ser un simple error de comunicación se viralizó rápidamente en las redes sociales. Esto, cuando el usuario reveló la carta de infracción que le entregaron sus jefes. El joven camarero publicó en su cuenta de X (ex twitter) lo acontecido: «Suspendido de empleo y sueldo durante tres días por tomarse un café y no abonarlo». Además, en la publicación adjuntó una imagen de la misiva entregada por sus jefes. En esta se detallaba la sanción por interpretar su comportamiento como una falta laboral grave. La compañía, utilizando el artículo 6 del Acuerdo Laboral Estatal para la industria de la Hostelería como base, explicó su elección. Según el escrito, la conducta del camarero al tomar un café sin pagarlo fue el motivo de la sanción.

El post en X, que estaba acompañado del texto «El café más caro de la historia», no tardo en viralizarse, logrando obtener más de 170.000 visualizaciones y miles de «Me gusta» en la plataforma viral.

Por otro lado, los cibernautas se manifestaron rápidamente y comunicaron diversas opiniones en la caja de comentarios, logrando generar una discusión acerca de la penalización que le dieron por parte de la empresa, según consignó infobae.

Las reacciones de los usuarios

Los internautas se manifestaron rápidamente a través de la aplicación: «Los cafés no abonados por los camareros causan 600 M€ de pérdida a la hostelería». «Mi ex jefe me quitó los 60 euros de propinas por dos croquetas y dos torreznos. Son enfermos del dinero. No hay nada que hacer»; «Pinta que es más para echarle de forma ‘procedente’ en un futuro que por el café» y «Cuando pasan estas cosas, me muero de ganas de saber qué establecimiento o cadena de restauración es para no ir nunca más», fueron algunos de los comentarios en la viral plataforma.