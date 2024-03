Paula Rivas, Loyaltty y Shirel se unen con su nueva canción «Contacto Zero»

Por estos días, Paula Rivas se luce con el lanzamiento de su sencillo, ‘Contacto Zero’, el que además llega con una gran sorpresa, gracias a su colaboración con Loyaltty y Shirel, dos de las artistas nacionales más destacadas del momento.

Hablamos de una canción que mezcla la cumbia con lo urbano y relata algo muy frecuente en las relaciones amorosas… el «Contacto Zero», que muchas veces es una violencia afectiva, pero en este caso es una decisión cuando ya te das cuenta que es lo más sano para ti.

El nuevo lanzamiento de Paula Rivas

En cuanto a lo musical, Paula Rivas, agrega: «Contacto Zero, es una canción especial para mí. Invitar a Loyaltty y Shirel tiene que ver con admirar sus nuevas y prometedoras carreras y ver en ellas un poquito de ti, y aunque estemos en distintos estilos musicales y en otras condiciones artísticas, que de a poco hemos avanzado en la igualdad, hay muchas cosas que nos siguen pasando y también es un poquito salir de lo obvio, que sería invitar a artistas de mi estilo musical».

«Cuando comencé nunca recibí invitaciones a colaborar y me hubiese encantado recibirlas porque sin duda son impulso para el alma, además es energía renovadora poder escuchar y compartir con estas dos mujerazas, pues ha sido todo un plus conectar, y conocerlas no solo musicalmente si no también en lo humano… y ver que TODAS tenemos que constantemente, lidiar con desigualdades en sus diferentes formas y que nos toca profundizar en nuestro «poder femenino» para seguir avanzando», agregó.

Los detalles de su nuevo disco

“Contacto Zero” es el tercer single que la artista ha presentado en este último tiempo y se une a ‘Perfil Falso’ y ‘Ahora Vienes a Llorar’, sus estrenos más recientes. Los que formarán parte del variado setlist de composiciones de su séptimo disco en estudio, llamado ‘OCHO’, que busca representar el comienzo de una nueva etapa musical y un nuevo sonido que se está trabajando junto al equipo de producción musical, chileno/argentino.

Les contamos a los fanáticos de Paula Rivas, Shirel y Loyaltty ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales junto al videoclip oficial a través del canal de YouTube de la artista tropical.