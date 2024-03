“Tenía al hombre debajo de la falda”: Ignacia Michelson comentó el incómodo momento que vivió junto a Miguelito

En un nuevo capítulo de Zona Latina, Ignacia Michelson se refirió al actuar de Miguelito en Tierra Brava, además reveló la incomoda situación que vivió con el actor.

El tema salió a la mesa porque estaban comentando los dichos de Daniella Campos hacia el peruano, tras su participación en el reality de Canal 13. En ese instante, la DJ interfirió en la conversación y comentó sobre su estadía en Tierra Brava.

«Yo estuve en ‘Gran Hermano’ y pasó algo parecido con otro personaje, Rubén. Pero esto fue aún peor, siento yo, porque aquí sí se vio. Pero en ‘Gran Hermano’ no se vio, nadie vio nada tampoco (…) No se escuchó nada, fue la palabra de Eskarcita contra Rubén, que yo le creo 100 por ciento a ella, porque él tenía actitudes muy extrañas, muy manilargas, muy de acosador el hombre. Entonces, a él lo expulsaron de inmediato», indicó Ignacia.

De la misma forma, señaló que «si yo hubiese sido el productor de ‘Tierra Brava’ y veo que se mete a camas de mujeres y hace cosas inapropiadas, yo también lo hubiese expulsado del minuto número uno».

«¿Por qué vamos a tener que aguantar? ¿Por qué es chiquitito? ¿Por qué se ve tiernito? No, él es hombre y tampoco veo a niños de tres o cinco años haciendo esas cosas», agregó.

La incómoda situación que vivió Ignacia Michelson

Tras estas declaraciones, la influencer confesó un engorroso momento que pasó junto a Miguelito.

Partió diciendo que «quiero contar una cosa que me pasó (…) A mí me pasó una incidencia con este personaje en Bloom (una discoteque en Viña). Fue como por el Festival de Viña, no me acuerdo qué día, ahora en febrero».

«Bueno, estaba el hombre ahí bailando con una mirada así como… ya, seductora, pero es que eso no es todo. Después un amigo va y me dice ‘oye Nacha, cuidado, bájate el vestido’, porque yo andaba con un vestido más o menos cortito. Y tenía al hombre aquí debajo de la falda», explicó Michelson.

Posteriormente, analizó la situación, mencionando que «uno lo ve como chistoso porque es bajito, entonces dices ‘ah, bueno, no importa’. Pero qué pasa si hubiera sido un hombre de mi estatura o más alto, claro, ahí voy y le saco la…».

«Me corrí y ya, pero después dije ‘debería haberle pegado una patada’. (…) Sí, me sentí mal, claro, no me toco ni nada, estaba ahí como mirando, fue incómodo. Siento que él usa su estatura para su conveniencia. O sea, si le conviene ser el adulto mayor que es, va a usar eso. Si le conviene ser niño, va a usar eso», concluyó Ignacia Michelson.