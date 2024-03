Faloon Larraguibel preocupa a sus seguidores tras sufrir violento robo

Faloon Larraguibel, preocupó a sus seguidores tras compartir un angustiante video a través de su perfil de Instagram. La ex animadora de Zona Latina, se mostró bastante angustiada y afectada en el registro publicado durante la noche del viernes.

Faloon compartió a través de sus historias de Instagram el angustiante momento en el que informó a sus más de 900 mil seguidores ser víctima de robo. La ex chica Yingo afirmó que los delincuentes reventaron el vidrio de su vehículo mientras ella se encontraba manejando.

Según el video, el hecho ocurrió durante la noche del pasado viernes 29 de marzo, coincidiendo con el inicio del fin de semana largo de Semana Santa. La ex animadora de Sabores, quien se encontraba acompañada por al menos uno de sus hijos, lamentó haber perdido varias de sus pertenencias que fueron sustraídas por los antisociales.

«Perdón, perdón… Pero me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo», expresó Faloon Larraguibel en Instagram.

En el video, la ex animadora detalló que los delincuentes se llevaron varias de sus maletas. Las cuales contenían ropa de los niños, así como sus propias pertenencias.

«No lo puedo creer, Dios santo… tantas cosas», añadió Faloon Larraguibel entre lágrimas antes de finalizar el registro.