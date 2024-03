El descargo lleno de rabia de Luis Mateucci tras haber sido víctima de robo: «Es un desastre…»

Justo antes de lo que será su nueva participación en «¿Ganar o Servir?», el reconocido modelo, Luis Mateucci, fue víctima de la delincuencia en el país, según relató en sus redes sociales.

El rostro televisivo dejó caer la noticia a través de un viddeo, en donde también evidenció su molestia por lo ocurrido, argumentando que la situación a nivel país es cada vez más compleja.

«Así está Chile, lamentablemente»

Como ya te adelantamos, fue a través de un video compartido por el modelo donde se pudo conocer la noticia. «Bueno, vuelvo a tener acceso a Instagram, todavía me falta acceso a todo», explicó inicialmente, agregando más adelante que «me robaron ayer en una farmacia. Está brava la cosa».

Fue aquí cuando comenzaron sus duros descargos, pues la situación terminó generando una clara molestia para el modelo, debido a que se vio en la obligación de bloquear sus cuentas en el celular que le habían robado.

Lo peor de todo, es que el hecho ocurrió justo antes de lo que será un nuevo desafío en la televisión para él. «Acuérdense que viajo a Perú. Es más que nada el dolor de cabeza, pero está brava la seguridad», expresó.

Sin embargo, según lo que explicó el propio Luis Mateucci, él no fue el único al que le había ocurrido esto en el mundo del espectáculo nacional. «Recién hablando con el Nico, también a él se lo habían robado, a la Guarén igual, al hermano del Nico, es un desastre», contó en el registro.

Finalmente, el modelo concluyó con un mensaje respecto a la situación actual del país, la cual no pasó desapercibida.»No me quiero quejar del Gobierno, porque no soy partidario de andar quejándome. Pero así estamos, así está Chile, lamentablemente».