Este sería el millonario sueldo que recibiría Faloon Larraguibel por su ingreso a «¿Ganar o Servir?: «Sería casi 15 veces…»

Luego de muchos chismes y rumores, recientemente se confirmó la participación de Faloon Larraguibel en el nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?, que viene en reemplazo de «Tierra Brava».

Acerca de su inesperado ingreso, la conductora de televisión comentó que: «Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality será una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro».

Además, agregó que para ella todo este proceso era de sanación y esperaba «volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy».

«Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien» recalcó la ex chica Yingo.

En este contexto, es que mucho se ha especulado acerca de Faloon Larraguibel, sobre todo en el ámbito farandulero, donde ya se habla del dulce monto que recibiría la modelo por ingresar al nuevo encierro de Canal 13. Nos referimos al programa «Sígueme», donde en su reciente capítulo ya se habló del sueldo que Faloon recibirá tras su salida de Zona Latina, e incluso sería una suma mucho más alta.

¿Cuánto recibirá Faloon tras su salida de «Sabores»?

Hace poco, el periodista Sergio Marabolí de TV+, reveló la millonaria suma que obtendría la chiquilla por parte de Canal 13.

«Faloon, llegará, según me cuentan, por $8 millones de pesos semanales. Eso significa al mes, si es que llega a durar el mes, $32 millones de pesos y eso en el fondo sería casi 15 veces lo que ganaba en Zona Latina aproximadamente. Entonces no deja de ser una oportunidad para palear lo que significa el gasto de sus hijos», declaró.

Para concluir, en el programa mencionaron que el aspecto financiero fue determinante para que la ex de Karol Dance firmara su contrato, dado que el futbolista Jean Paul Pineda tendría ingresos reducidos al jugar en segunda división, lo que implicaba que ella asumiría la mayor parte de los gastos, según consignó Publimetro.