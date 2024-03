Ex Morandé con Compañía reveló que estuvo a punto de morir a sus 18 años

Ha transcurrido bastante tiempo desde que finalizó Morandé con Compañía, programa de comedia de Mega. En este contexto, sus protagonistas han tomado diferentes rumbos, algunos se mantuvieron en el plano del espectáculo, mientras que otros dieron un paso al costado del foco público.

Sin embargo, uno de sus principales participantes reveló una impactante noticia, la que dejó a todos sus seguidores sorprendidos.

Nos referimos a Christian Henríquez, conocido por sus personajes de Ruperto o Rupertina. Cabe recordar, que el actor será invitado en el capítulo de este viernes en Podemos Hablar, programa de Chilevisión.

En aquella instancia, confesó que estuvo cerca de la muerte cuando tenía 18 años. «Esta historia, puedo decir que tiene un final feliz, muy lindo, pero fue difícil igual», indicó.

La enfermedad del ex Morandé con Compañía

«Mis padres tenían un circo, pequeñito de familia, andábamos por el sector de Rapel, específicamente el pueblito se llamaba Santa Inés. Terminamos de hacer la función como todos los días, compartimos un rato y nos fuimos a acostar, me fui a mi casa rodante», comenzó explicando.

«Como a las dos de la mañana, me comienza un dolor de estómago intenso y náuseas y empecé a sentirme cada vez más mal», añadió sobre su estado de salud.

Después agregó que «me levanto tranquilo y me voy en mi auto al hospital de Las Cabras. Llego allá, explico y me hacen pasar, me revisan y me dicen ‘te vamos a dar un analgésico, debe ser un cólico'».

«Me fui. Como a las cinco de la mañana no aguantaba el dolor y empezaron los vómitos, agarro mi auto de nuevo, me voy al hospital de Las Cabras, explico nuevamente la situación y a las dos horas después me dicen ‘te vamos a llevar al hospital de Peumo, porque parece que es una apendicitis'», comentó.

Cerca de las 13:00 horas llegó a Peumo, donde estuvo en revisión toda la noche. Posteriormente, un doctor lo mandó a Rancagua, ya que existían indicios de que podría ser una apendicitis.

Estando en la capital de la Región de O’Higgins, lo vieron y le confirmaron qué tenía. «Me examina y pregunta ‘¿quién mando este muchacho acá? ¡tiene peritonitis!, llévalo arriba, hay que operarlo de urgencia'», señaló.

El reencuentro de Christian Henríquez con su médico

«El año 2016, cuando ya tenía mi circo, pasé por Rancagua y le dije a mi representante que le llevara un palco al doctor Fernando González. Él asistió al circo, pero por x motivo no nos pudimos ver», explicó.

Sin embargo, tuvieron otra chance de encontrarse, ya que el año pasado «tuve la oportunidad de volver nuevamente a Rancagua, esta vez estaba convencido de que quería conocerlo y agradecerle», señaló el actor.

Tras varios años, se pusieron de acuerdo en juntarse mediante una llamada telefónica. «Lloramos, porque a él nunca nadie se le acercó para agradecerle que salvara vidas; estuvimos 10 minutos abrazados, llorando», expresó.

«Es emocionante, porque Dios lo puso a él para salvarme. Hoy en día somos grandes amigos, él ha estado en mi casa y yo también en la suya», concluyó.