Daniela Aránguiz impacta al revelar delicado momento de salud que vivió tras su separación

El capítulo de este martes de Tierra Brava sin duda que fue de impacto, esto a raíz de una inesperada revelación que se mandó Daniela Aránguiz mientras hablaba de lo difícil que lo pasó luego de su polémica separación.

Hay que recordar que la influencer y Jorge Valdivia terminaron su matrimonio de casi 20 años en octubre del 2022, cuando protagonizaron una serie de escándalos en los que destaparon varios trapitos íntimos de lo que vivieron en su extensa relación.

Es en este contexto que, en medio de su participación en Tierra Brava, Daniela Aránguiz aseguró que hubo un momento que realmente le afectó. «No hablo con él hace un año. Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer, yo pienso que eso fue por estar estresada. Desde entonces me preocupo de los chiquillos no más».

Los detalles de la enfermedad de Daniela Aránguiz

Tras esta impactante revelación, es que desde Página 7 se comunicaron con la ex chica Mekano, quien aprovechó de entregar más detalles. «Era un melanoma. Me lo encontró mi dermatólogo y me pidió una biopsia, pero yo le pedí que me lo sacaran altiro, y lo hizo».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «por suerte, no pasó a ser nada más grave porque me lo saqué a tiempo, antes de entrar al reality».

Se debe mencionar que, de acuerdo a lo informado por Clínica Mayo, el melanoma es el tipo de cáncer de piel más grave y «se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel».

«El melanoma también puede manifestarse en los ojos y, rara vez, dentro del cuerpo, como en la nariz o la garganta». Junto con esto, se indica que «los melanomas pueden formarse en cualquier parte del cuerpo».