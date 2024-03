¡De no creer!: La viral broma de un asistente de vuelo a sus pasajeros

A través de redes sociales, hemos sido testigos de grandes bromas que hacen los usuarios, llenándose de likes, comentarios y compartidos.

En esta ocasión, una mujer que viajaba en una aerolínea de bajo costo publicó un divertido video en TikTok, el que se esparció por todo internet.

Las aerolíneas que venden pasajes más baratos son ideales para llegar más rápido a un destino, teniendo en consideración, que a veces no entregan snack o solamente existen asientos incómodos. Sin embargo, lo que vivieron estos pasajeros no fue para nada normal.

La aerolínea Ryanair, de Europa, es conocida por vender pasajes de avión que normalmente nadie compra. Pero, uno de sus asistentes de vuelo hizo una broma que ocasionó la risa de todo el avión.

¿En qué consistió la broma?

La broma se viralizó, ya que una usuaria de la aplicación grabó toda la secuencia. El trabajador estaba ofreciendo boletos de lotería, indicando que «esto es horroroso. Esta es su oportunidad».

«Con tan solo dos euros, pueden comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida», agregó.

«¡Un millón de euros! Pues me voy en Iberia o en Air Europa», cerró, haciendo referencia a las aerolíneas más costosas.

Sin duda, la broma hizo reír a todo el avión, pero no solo eso, ya que el TikTok alcanzó más de un millón de reproducciones. Incluso, los usuarios en los comentarios identificaron al bromista, señalando que habían volado con el asistente de vuelo anteriormente, y siempre hacía chistes en ese tono.

Una de las usuarias indicó que «a mí me parece muy gracioso. En el último vuelo decían ‘los padres que cojan a los niños de la mano que luego se los dejan olvidados en el avión’».

Por otro lado, hubo personas que criticaron a las aerolíneas de bajo costo, comentando que «es horrible que no te dejen dormir en esos vuelos, es como ir en una discoteca voladora» o «es que en Ryanair no estás en un avión, es una tómbola. Las bebidas, las colonias, la lotería, luego los rascas. No son azafatos, son comerciales».