Ráfaga la rompe como viral de Tiktok en Japón y Estados Unidos

Ráfaga es sin lugar a dudas un icono de la cumbia Latinoamericana, contando con casi seis millones de oyentes mensuales tan solo en Spotify. Sus canciones son infaltables en los carretes, y múltiples éxitos de la banda son más que adorados por sus fanáticos de habla hispana.

Sin embargo, y hace muy poco, una fanática del conjunto argentino noto que este no es solo amado por los latinos, sino que también por japoneses y estadounidenses. Los cuales crearon una coreografía en torno a una de las canciones más famosas de la banda. Además de subir trends y videos divertidos en torno al audio.

«¿Los de Ráfaga estarán enterados que su canción es trending en USA para hacer una coreo? Son Mundiales», señaló en su cuenta de X la chiquilla. Esto debido a que en la otra parte del globo las personas están fascinadas por la cumbia.

¿Cuál es la canción que se hizo viral?

Tras descubrir que los gringos están fascinados con Ráfaga, no fue difícil que saliera a la luz que Japón también se mueve al ritmo de la cumbia. Tanto es así, que incluso se reveló que un grupo de pop japonés conocido como ONE N’ ONLY, compartió un video en el 2021 siguiendo la divertida coreografía creada en torno al audio.

La amada canción es «Mentirosa», el single del tercer álbum de la banda, «Imparable». Compuesta por «El Maestro», Antonio Ríos, esta es una de las melodías más queridas del grupo. Cariño y fama que sin dudas subió aún más, esto tras volverse uno de los audios más populares de Tiktok, contando hasta la fecha con casi 400 mil publicaciones.

Se debe recordar que el conjunto sigue trabajando de manera activa y sacando nuevas canciones. Sin olvidar que hace un tiempo Ráfaga reveló que próximamente tocarán en Chile, y que harán una que otra colaboración con algunos compatriotas.