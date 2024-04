«Si saben cómo soy…» Mujer viral en TikTok se confiesa tras show en matrimonio

En las últimas horas, el viral de TikTok del momento en nuestro país, es el de una mujer que muestra cómo quedó luego de asistir a un matrimonio, donde incluso asegura que terminó peleada con los novios.

La joven, identificada como Alicia, se puede ver al principio del registro con la primera cerveza de la noche, mientras que al final ya en su casa aparece muerta de la risa y hasta con un moretón en el ojo.

Al volverse viral tan rápido, la propia novia decidió salir a responder, afirmando que «en mi matrimonio habían niños, de tan ebria que estaba mostró las pechugas. Todos lo vieron, hasta menores de edad. Lo cual le pedimos en reiteradas ocasiones que se calmara, que había gente adulta y menores. Que tuviera respeto y no tomara más».

Es tras esto, que Alicia compartió un nuevo video en TikTok en el que cuenta lo que ocurrió en la noche del matrimonio, aprovechando de hacer un mea culpa de todo lo que vivió.

Mujer viral de TikTok cuenta la firme

«Yo soy de La Serena, mi amiga se casó en Talagante el 1 de febrero. Viajamos, me invitó a mí y a mi mejor amigo, y mi mejor amigo fue con su pareja. La celebración empezó, mi amiga dijo ‘no se curen tan pronto’, pero se nos pasaron las copas. Estábamos copeteados», comenzó relatando.

Tras esto, agregó que «se subió un señor a cantar canciones antiguas, nosotros gritábamos ‘gaviota’, y la verdad es que yo vi los videos y sí estaba demasiado jugosa. Éramos la única mesa donde estábamos todos parados. El señor que se subió a cantar era papá del novio, yo no sabía. Y también subió una señora y era la mamá- Yo igual me pasé, gritaba ‘wena Zalo Reyes y cosas así’, estaba muy curada».

«Empezamos a bailar y yo tenía el típico vaso de piscola. Mi amigo me pasa a llevar y me lo bota. Ese fue el primer jugo de la noche. Luego pisé los vidrios y me corté los pies», continuó en el nuevo video de TikTok.

Por otro lado, explicó que «yo no ocupo ropa interior y bailando se me vio. Pero estaba muy curada. Ahí la Pauli me dijo ‘córtala, ya hemos mucho show’, pero pu… si saben cómo soy para qué me invitan, lo dije toda la noche».

Para cerrar, indicó que «decidí irme, nadie nos echó. Y lo del ojo, no sé con qué me pegué. Esa es la historia, no saqué de contexto nada, los novios no me pegaron, yo me pegué el show de la vida. Lo tomado y la bailado no me lo quita nadie. Subí el video porque la hueá está chistosa, perdón a los novios».