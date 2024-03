«No tengo nada contra esta chica, pero…»: Pamela Díaz es fuertemente criticada por familiar de su ex

Todos los avances del próximo capítulo de Tierra Brava, el reality estrella de Canal 13, indican que este estará cubierto de polémicas y tensos momentos. No solo eso, estos serían protagonizados por Pamela Díaz, quien recibirá un duro mensaje por parte del hermano de su ex.

Según consignó Publimetro, el hecho ocurrirá mientras se lleve a cabo una actividad dirigida por José Luis Repenning y Priscilla Vargas. En esta, expondrán los mensajes enviados por los familiares y conocidos de los participantes. Los cuales pueden contener críticas, comentarios de apoyo, preguntas, entre otras cosas.

Será en ese contexto que el hermano de cierto ex ligue de la Fiera, se lanzará con todo en su contra. De hecho, ya en los avances del capítulo se expuso lo que el chiquillo le dirá a la chica reality durante este lunes.

El mensaje a Pamela Díaz

«Espero que estés muy bien y que estés disfrutando de esta experiencia», empezó a decir el hermano de Jhonatan Mujica. Posteriormente, le pidió a su hermano que le diera «un saludo a Fabio (Agostini) y qué gracias de mi parte, que te quitó un gran peso de encima».

Debemos recordar que durante las primeras semanas de encierro la chiquilla comenzó un romance con el chiquillo mencionado. Instancia donde incluso se volvieron la pareja favorita de los televidentes y fanáticos de Tierra Brava.

Sin embargo, todo llegó a su fin cuando la Fiera se apartó de él para coquetear con el modelo español.

Posteriormente, el hermano indicó que «no tengo nada contra esta chica (Pamela Díaz) pero tú estás en otras ligas».

La respuesta de la Fiera

Ante el cruel comentario lanzado por el familiar de su ex romance, la modelo no dudó en responder con su característica fiereza. De esta forma, la chiquilla aseguró que «la gente a veces es mal agradecida cuando no cacha nada».

Posteriormente, Pamela Díaz indicó Jhonatan Mujica fue quien «se le cruzó».

De todas formas, debemos recordar que en exclusiva con Radio Corazón, el modelo confesó que «con la negrita siempre nos hemos llevado bien. Desde que salimos del reality nos hemos visto un par de veces, hemos carreteado y nos hemos divertido».