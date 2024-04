«Dio vuelta un vaso en mi vestido»: Novia destroza a mujer viral en TikTok por pegarse el show en su matrimonio

En los últimos dos días, se volvió rápidamente viral en TikTok, el video de una mujer de La Serena que viajó hasta Santiago para el matrimonio de una amiga, pero que terminó en un escándalo que ni se imaginaba.

Resulta que al principio del registro, la joven identificada como Alicia se le ve en la celebración con una cerveza en la mano, mientras que al final aparece en su casa, muerta de la risa y luciendo un moretón en su ojo.

«Peleé con el novio y la novia, cachen mi ojo», es parte de lo que comentó la mujer en el video, que a las pocas horas consiguió más de dos millones de reproducciones tan solo en TikTok.

Es en este contexto que, gracias a que se volvió viral tan rápido, es que la propia novia, de nombre Paulina, salió a dar su versión de lo ocurrido, dejando como chaleco de mono a la chiquilla.

Novia expone sin filtro a joven viral en TikTok

Para comenzar, la mujer señaló que «jamás la echamos de mi matrimonio, lo que pasó fue que ella se puso a tomar descontroladamente, me dio vuelta un vaso en mi vestido, quebró más de 6 vasos y copas y no era capaz de avisar a los señores que limpiaban».

«En mi matrimonio habían niños, de tan ebria que estaba mostró las pechugas. Todos lo vieron, hasta menores de edad. Lo cual le pedimos en reiteradas ocasiones que se calmara, que había gente adulta y menores. Que tuviera respeto y no tomara más», continuó.

Siguiendo por esta línea, Paulina indicó que «me parece una falta de respeto que suba un video tan rasca. Me casé el 1 de febrero y subir un video ahora. ¿Para qué? Jamás le pegamos, porque no somos tan ordinarios ni violentos, ella se pegó en una mesa curada».

Junto con aclarar: «No soy de sacar en cara nada, pero yo te apoyé en tus peores momentos, cuando te engañaron, cuando te dejaron votada, te defendió con minas y de tu expareja. Te pedí que lo bajaras, pero me respondiste que ‘si sabes cómo soy, para que me invitas’. Qué básica, por favor (…) espero que si un día logras casarte no tengas una amiga como tú».

«Si vas a andar hablando, habla de ti, no de mi matrimonio. Si no, nos vemos en tribunales», cerró en el registro.

Una novia contó lo que hizo su ex amiga en su matrimonio, quedé 😱😱😱😱 pic.twitter.com/K99FgPR9fq — Ampi (@ampiciliina) April 15, 2024