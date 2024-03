«Corta tu show»: Pincoya le da ultimátum a excompañero de Gran Hermano Chile

Han transcurrido varios meses desde el final de Gran Hermano, reality de Chilevisión. Sin embargo, sus exparticipantes todavía siguen en la palestra de la farándula chilena, otorgando varios conflictos entre sí fuera del encierro.

En este contexto, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, fue la reciente invitada del programa de YouTube «Vamo a Calmarno», conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli.

En el espacio, hablaron sobre diferentes personajes del espectáculo, y la ex Gran Hermano no tuvo pelos en la lengua cuando le preguntaron sobre un exparticipante.

¿A quién se refiere Pincoya?

En la sección, salió al baile el ex Míster Chile, Jorge Aldoney. Ante la consulta de los comunicadores, la oriunda de Chiloé comentó que «ah estoy enojada con Jorge yo, me anduvo pelando».

«Me cayó mal. Dentro de la casa, no lo voy a negar yo peleé con todos. Yo fui protagonista y la antagonista de muchas peleas. Pero cuando yo salí de la casa, yo cerré la puerta y me olvidé. No hice videos, en los medios de comunicación no hablé mal de nadie, no me interesa», añadió.

Según la chilota, está enojada con Aldoney por unas recientes declaraciones que dio sobre ella en la Revista Sarah.

«La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo», indicó en ese entonces.

Estos comentarios no se los tomó de muy buena forma la influencer, ya que señaló que «todo el día tienen que salir hablando hue… de mí. De mala onda, mala clase, mala leche no más. Por último, si quieren figurar en algún medio o algún canal, háganlo por ellos».

Por último, Pincoya no se quedó en silencio y envió ultimátum a su excompañero de reality. «Corta tu show de pelarme, porque si no, yo también voy a empezar a hablar mal de ti y no te va a gustar. Si yo empiezo a hablar hueas va a quedar mal parado», concluyó.