¡Terremoto en Canal 13! Peligra participación de figura estrella del nuevo reality

Queda cerca de un mes para el estreno de ‘¿Ganar o Servir?’, el nuevo reality de Canal 13, el que en los últimos días se han dedicado a anunciar a los primeros participantes que se suman al programa. Pero, al parecer, uno de los rostros más esperados por el público, no se presentaría.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Naya Fácil, quien tras su triunfo como embajadora del Festival de Viña 2024, debió presentarse este lunes en la mañana a una audiencia por la reapertura de su caso en Caldera.

¿Por qué peligra Naya Fácil en el reality de Canal 13?

«Ay chiquillos estoy metida en un problema más o menos, como saben el reality es pronto y me dejaron un mes de investigación y reabrieron la causa. Todo esto por lo que pasó en Viña, en el local ‘Locos por Viña’ por este trabajador, se me reabrió la causa y hay un mes de investigación. Me imagino que me van a estar solicitando cosas y no sé qué voy a hacer», mencionó.

Tras esto, Naya Fácil afirmó en Instagram que se comunicó lo más rápido posible con Canal 13, para explicar la delicada situación en la que se encuentra ahora. Mientras que su abogada también conversó con ellos para explicar el proceso judicial al que se debe enfrentar.

Pese a esto, la chiquilla mencionó que siente que hay algo que le está diciendo, que no es el momento de que entre al reality o la televisión, pues cada vez que hace algo relacionado con su nuevo trabajo, ha sufrido un percance.

«Así es la vida mis ‘facilines’ ¿saben qué? Algo en mí no quiere que esté en tele. Ya me di cuenta. Asistí alrededor de 6 reuniones para negociar y todo, después el día que fui a firmar como que pasó algo en mi vida. Al otro día que me había comprometido a ir a Canal 13 me hicieron la encerrona» señaló Naya Fácil.

Por último, Naya afirmó que «ahora que estoy lista y todo y la vida me está diciendo que algo pasa, ahora imagínense cuando ya estaba todo ok se reabre la causa, el universo me está hablando y quiero hacer las cosas bien, pero si no se puede, no lo voy a hacer, quiero estar bien legalmente, si tengo que aplazar cosas lo voy a hacer».