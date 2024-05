«¿Por eso me dijiste que me amabas?»: Alessia Traverso furia por ninguneo de Raimundo Cerda en ¿Ganar o Servir?

No cabe duda que la infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso se convirtió en la polémica más recordada de Gran Hermano. Y durante el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir?, el chiquillo decidió referirse a este tema.

Resulta que en medio de una dinámica del reality de Canal 13, mostraron una serie de comentarios que dejó el público sobre los participantes, cuando llegó el turno del joven de 25 años. «El Rai quiere sus otros 5 minutos de fama como no le resultó antes por ser infiel», dejó un usuario.

Tras esto, es que Raimundo Cerda no dudó en señalar que «me imaginé algo así en algún minuto, tampoco estaba en una relación con ella, (así que) la palabra infiel no calza, no la entiendo».

Momento en el que Sergio Lagos le pidió que hablará más en extenso lo ocurrido. «¿De quién estamos hablando? Disculpa que te pregunte, pero no manejo la información». A lo que indicó: «Salí de ese reality (Gran Hermano Chile) como conociendo a una chica (Alessia Traverso)».

«No siempre fui claro con ella como ‘sabí qué, estamos los dos viviendo una vida nueva, vamos cómo se van dando las cosas con el tiempo, si resulta la relación o no’», continuó el agrónomo.

«Salí con otra chica en ese entonces, me sacaron una foto y fue muy fome la situación, no lo pasé bien» afirmó Raimundo Cerda. Además de señalar que «yo ya pedí las disculpas correspondientes a la persona que lo tenía que hacer y a aprender de los errores no más».

Alessia Traverso respondió sin filtro a Raimundo Cerda

Es en este contexto que, el tiktoker Danilo 21, subió un video explicando lo que ocurrió en el último capítulo de ¿Ganar o Servir? Pero sin duda lo que más llamó la atención, es que Alessia Traverso decidió responder a través de un comentario.

«¿No éramos nada? ¿Por eso me dijiste que me amabas y que no te dejara? ¿Por eso fuiste a pedirle disculpas personalmente a mi mamá?», comenzó lanzando indignada la chiquilla.

Siguiendo por esta línea, Alessia agregó que «Nunca dije nada, me tragué todo por respeto a tu familia. Pero ya basta».