«La carta de renuncia por favor»: Julio César Rodríguez se mosquea por bromas en Contigo en la Mañana

Este viernes se vivió una particular situación en medio de la emisión de Contigo en la Mañana, luego de que los compañeros de Julio César Rodríguez comenzaran a agarrarlo pa’l leseo por una especial razón.

Resulta que todo comenzó durante una conversación de música con Monserrat Álvarez, Roberto Cox y la meteoróloga Allison Göhler. Instancia en la que el animador confesó que gracias a una polola le agarró el gusto a cantantes como Alex Ubago y Enrique Iglesias, los que escuchaban de camino a la playa.

Es en ese momento que desde el switch mostraron una imagen de Julio César Rodríguez, en la que aparece más que feliz, mirando al cielo con lentes de sol. Y a pesar de que se lo tomó con humor cuando se dio cuenta, aprovechó de lanzar un reclamo sin filtro.

«Son pesados. Oye, me levanto con fiebre, sin ánimo, sin voz, con agua en la nariz, para que me agarren pa’l hue… acá toda la mañana», soltó de inmediato en el matinal de CHV, haciendo relación a un supuesto resfrío que no lo ha tenido al 100% durante los últimos días.

«De verdad… la carta de renuncia por favor» continuó JC, además de enviar un llamativo mensaje a la competencia. «Atento Mega, puedo animar Viña. La carta de renuncia por favor».

La anterior molestia de Julio César Rodríguez

Hay que recordar que durante la jornada del jueves, Julio César Rodríguez vivió un minuto de furia, luego de entrar en una discusión con Monserrat Álvarez. Todo comenzó luego de que se quejara de que la por la nieve que cayó en Santiago, se produjeron cortes de luz.

«La gente que está sin luz en mi comuna, no es por la nieve, es por la lluvia, nada que ver la nieve. A mí se me cayó la luz antes de ayer a las dos de la tarde, cuando estaba empezando a llover. Nada que ver con la nieve», le lanzó Monserrat Álvarez.

Y luego de que hicieron un comentario sarcástico sobre las empresas proveedoras, no aguantó más y arremetió con todo. «Ya basta de disculpar, tienen utilidades millonarias y no son capaces de podar unos árboles. Paren el leseo».