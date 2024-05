«Yo me voy a preocupar por eso»: La drástica decisión de Pancho Saavedra tras despido de compañeros de Lugares que Hablan

La noticia que se llevó todos los titulares durante la jornada de este jueves, sin duda que resultó ser el despido del equipo de ‘Lugares que Hablan’, entre los que se encontraba David Liempi, más conocido como El Catador.

Aunque todo comenzó como una filtración, al poco tiempo, el propio Pancho Saavedra recurrió a sus redes sociales para compartir un homenaje a sus compañeros de trabajo que ya no seguirán en la estación.

«Paso por aquí a rendirle honores a un equipo de profesionales atómicos que hoy dejan @canal13cl, los que se encargaron durante muchos años de acercar nuestro país a sus pantallas y darle voz a tantas personas que muchas veces no la tienen. Su calidad humana siempre ha sido única y son lejos el equipo más apañador y lindo con el que me ha tocado trabajar», es parte de lo que escribió.

Es en este contexto que, muchos de los seguidores de Pancho Saavedra le preguntaron por lo que pasará con sus compañeros, a lo que respondió que «yo también estoy en shock, pero el programa va a seguir, y ojalá que con muchos de ellos, yo me voy a preocupar por eso».

La potente respuesta de Pancho Saavedra a la salida de sus colegas

Y luego de esta primera publicación, el animador del Festival de Viña volvió a Instagram, donde dejó más que clara su postura sobre los despidos y lo que espera que ocurra con su equipo.

«Me han preguntado mucho por mi amigo @davidfractal y solo quiero decirles que Sin Catador no hay más Lugares Que Hablan, sin mi partner no puedo hacer más este programa que nos ha llevado a recorrer hasta el último rincón de Chile. El talento, la experiencia, la química y la lealtad no son reemplazables», comenzó escribiendo.

Junto con lo que Pancho Saavedra agregó: «Hoy el área pasa a llamarse Entretención y cultura y les deseo lo mejor, espero encontrar mi espacio y sentirme parte. Pero quiero decirles que el programa está más vivo que nunca, que vamos a seguir adelante con mucha fuerza, que con varios de los compañeros que desvincularon vamos a volver a trabajar juntos de una u otra manera».

«Hoy darle voz a nuestros compatriotas es una misión editorial importante, si dejamos de hacer este trabajo no tiene sentido estar en un medio de comunicación. Puedes hacer muchas cosas lindas y entretenidas, pero Lugares que Hablan es un programa profundo, una radiografía social de Chile, y de paso el programa que me permitió convertirme en conductor de TV y redescubrir mi país» continuó.

Por último, Pancho Saavedra mencionó que «Vamos a cumplir 13 años con más de 250 capítulos al aire y aún nos quedan miles de kilómetros por recorrer. Así que vamos a trabajar de la mejor forma para que tengamos la mejor temporada de todas y muchas más sorpresas».