Botota Fox cuenta la firme sobre su ausencia en la última noche del Festival de Viña 2024

Debido a la gran cantidad de rumores que han comenzado a circular, Botota Fox se comunicó en exclusiva con Radio Corazón para aclarar su versión de los hechos. Debemos recordar que, durarte los días de festival, protagonizó un polémico momento junto a Naya Fácil.

Esto debido a que, en una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse de manera abusiva con la influencer. De hecho, cuando esta confesó su incomodidad en redes sociales, la transformista saltó a decir «que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Durante los siguientes días la comediante se hizo la desentendida sobre el tema, y se disculpó públicamente. No obstante, ello no la salvo de las críticas en redes sociales. No solo eso, tras su ausencia en la última noche del festival comenzaron a circular múltiples rumores sobre un «castigo» por parte de Canal 13.

Según consignó La Cuarta, la periodista Paula Escobar reveló, a través del programa «Que te lo digo», que la producción se vio en la obligación de tomar una radical decisión ante la violenta actitud de la transformista contra Naya Fácil.

La supuesta sanción de Canal 13 a Botota Fox

«Hoy día (viernes), la Naya Fácil, con Botota Fox, estaban invitadas a la Quinta Vergara», inicio explicando la panelista. Posteriormente, destacó que «estaban invitadas para promocionar el reality, las dos como rostros confirmados».

De hecho, la periodista explicó que la producción le confirmó la presencia de ambas chiquillas. Sin embargo, a cabo de un rato, la producción de festival se contactó con Paula Escobar para indicarle que «me informan que bajaron a la Botota».

Fue en ese contexto que revelo que ello era «a modo de castigo, porque todas las disculpas que dio después (…) obligada por Canal 13, no sirvieron para que no fuera bajada del Festival de Viña».

No obstante, durante la jornada de este lunes, 4 de marzo, Botota Fox se contactó por interno con Radio Corazón. Esto en búsqueda de aclarar su versión de los hechos, y explicar las verdaderas razones detrás de su ausencia en la última noche del certamen.

¿Por qué Botota Fox no estuvo en la última jornada del festival?

Ante los rumores que surgieron sobre su persona, y ante las palabras dichas por Paula Escobar, la transformista afirmó que «eso es mentira».

«Yo no fui porque no quería estar con ella», destacó la participante de Tierra Brava. Posteriormente, añadió que «ni quitarle pantalla, ya que ella era la reina (Embajadora del Festival de Viña 2024)».

«Me abstuve de ir y no pasar malos ratos», cerró la chiquilla.