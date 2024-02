Sergio Lagos defendió a Miguelito y lo propuso para el nuevo reality de Canal 13

No cabe duda de que Canal 13 está apostando todo para su nuevo reality «¿Ganar o servir?». Al igual que en Tierra Brava, la conducción estará a cargo de los periodista Karla Constant y Sergio Lagos. Al respecto, los animadores confesaron a qué figura le gustaría ver en el reality.

Cabe recordar, que algunos de los primeros confirmados son: Naya Fácil, Botota Fox, Coca Mendoza. Aunque también hay unos cuantos nombres que toman fuerza en lo que a rumores respecta, como lo son Oriana Marzoli, Luis Mateucci y Pangal Andrade. Sin embargo, los conductores comentaron a El Filtrador que la producción no les ha querido anticipar nada sobre los protagonistas.

Constant indicó que «es mejor no saber, porque además somos bien ‘sandwichito de palta’ y cuando nos cuentan algo se nos cae el cassette».

Sobre posibles participantes que les gustaría ver en «¿Ganar o servir?», Sergio Lagos no dudo y mencionó que «a mí me gustaría ver a Miguelito». Posteriormente, se refirió a la criticada actuación del comediante en Tierra Brava.

Sergio Lagos le presta ropa a Miguelito

El comunicador partió señalando que «yo sé que hay mucha gente que me va a decir que no, pero me gustaría ver a Miguelito en la continuidad porque creo que debe reivindicar su imagen porque, y aquí quiero decir algo: sí, Miguelito estaba en la cama de las chicas, pero eran las chicas las que lo invitaban».

«Y ahí hay un punto que nadie habló, nadie dijo nada, eran ellas lo que lo invitaban. No es que el tipo las haya forzado, no, eran ellas las que lo invitaban», añadió.

Finalmente, tanto Constant como Lagos, jugaron a imaginar posibles candidatos para el espacio televisivo, y en la actividad salieron nombres como: José Antonio Neme, José Luis Repenning, Camila Polizzi, Cathy Barriga, Raquel Argandoña, Pancha Merino y hasta Don Francisco.