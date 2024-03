«Al menos yo no le robo el marido a nadie»: Naya Fácil arremete contra Tere Marinovic tras ácidos comentarios 

Parece que todos quieren involucrarse de una manera u otra con Naya Fácil, y esta vez fue el turno de Tere Marinovic, quien de la nada comenzó a tratar mal a la influencer. De hecho, durante los últimos días se viralizó como la trataba de «cuma», algo que no paso desapercibido para la chiquilla.

En dicha ocasión, la Embajadora del Festival de Viña 2024 solo le dijo que era más cuma andar criticando como lo estaba haciendo. Sin embargo, la ex convencional del Partido Republicano no quedo contenta ante la respuesta.

Ante ello es que, en una entrevista reciente con Publimetro, decidió comenzar a criticar a la chiquilla en un tono bastante hostil.

¿Qué dijo Tere Marinovic de Naya Fácil?

Primero que nada juzgo su acto como Embajadora del Festival de Viña 2024, específicamente el piscinazo de la influencer, el cual mencionó se le hacía un acto de «mal gusto».

«Su puesta en escena fue objetivamente de mal gusto», empezó a juzgar. Posteriormente, buscando excusar su comentario, indicó que «esto no tiene nada que ver con una cuestión de clases».

No solo eso, posteriormente, sostuvo que «basta salir a la calle para darse cuenta de que ella no es representativa de la mujer chilena». Sin embargo, allí no acabaron los ácidos comentarios de Tere Marinovic. Esto debido a que continuo metiéndole carbón al fuego.

«Que Naya use su derecho a defenderse si cree que estoy equivocada», provocó con soberbia la ex convencional. Posteriormente, añadió que «pero que no se escude en su origen social».

La respuesta de Naya Fácil a Tere Marinovic

Sin embargo, la influencer no se quedó callada ante los venenosos comentarios dirigidos a su persona.

«Al menos yo no le robo el marido a nadie, eso me hace empática. Algo que tú no tienes», señaló Naya Fácil.

Debemos destacar que con estas palabras la chiquilla se refiere a un fuerte rumor que corre en torno a la vida de Tere Marinovic. El chisme apunta que la ex convencional se involucró con su actual esposo cuando este seguía casado. No solo eso, este habría tenido una relación con una de las amigas cercanas de ella.

«Ella empezó a tratarme de cuma, yo ni te topaba. Jamás hablo mal de alguien si no me buscan», cerró la influencer.