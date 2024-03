«Si te portai mal…»: Le hacen severa amenaza a Pangal Andrade antes de entrar al nuevo reality de Canal 13

No es ningún secreto que Canal 13 está apostando todo a los realities, ya que no solo se quedará con Tierra Brava, sino que ya preparan el próximo. Este será «¿Ganar o servir?», programa que al igual que el anterior lo conducirán Karla Constant y Sergio Lagos.

La producción ya tiene algunos participantes confirmados, tales como: Naya Fácil, Botota Fox, Coca Mendoza, Luis Mateucci y Pangal Andrade. Sin embargo, a medida que transcurren los días, se van conociendo nuevos nombres que se podrían sumar al encierro.

Tras estar varios años alejados de la pantalla chica, Pangal Andrade vuelve a la televisión, siendo uno de los últimos confirmados para el programa. Ante este anuncio, se sinceró sobre la reacción de su pareja.

El deportista entrará en pareja al encierro, esto es muy importante, ya que dentro de los realities se forman vínculos y chismes entre los protagonistas.

¿Qué le dijeron a Pangal?

En conversación con Canal 13, Andrade comentó que no se pondrá en el rol de galán, sobre todo porque su polola «lo mata», indicó.

Por otro lado, se explayó más en El Filtrador, revelando la advertencia que le hizo Melina Soto: «La Meli me las cantó clara, me dijo: ‘puta, si te portai mal, hasta ahí no más llegamos ¿qué vamos a hacer?’».

«¿Cachai? hay límites y hay barreras que uno no puede pasar», aseguró Pangal.

Posteriormente, señaló que será muy difícil separarse de su novia: «Yo a la semana echo de menos a la Meli. Imagínate un mes, dos meses…».

«En el reality se percibe y se tergiversa todo, todo cambia. Todo es mucho más difícil. Todo es diferente. Tú creís que estay en otro mundo, después te olvidas de la realidad, es muy loco, pero uno tiene que entrar con una meta», concluyó.