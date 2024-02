Nico Solabarrieta confiesa en Tierra Brava complicado estado de salud cancerígeno: «Nunca le tomé el peso»

La noche de este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el cual Nico Solabarrieta y Valentina ‘Guarén’ Torres, se robaron todas las miradas con una íntima conversación, en la que el joven le hizo una inesperada confesión.

Conversando íntimamente en el patio, el hijo de Fernando Solabarrieta le comentó en el encierro a Guarén acerca de estos meses que ha pasado retirado del fútbol profesional. “Este último tiempo he estado muy carretero, saliendo mucho, porque empecé los 20 a los 26. Toda mi vida antes me lo pasé viajando, tratando de jugar, buscando clubes, y cuando me retiré, en mayo, me di cuenta de que podía hacer todo eso”, contó.

La inesperada confesión de Nico Solabarrieta en Tierra Brava

Además, reveló en Tierra Brava que le descubrieron un tumor cuando decidió dejar de jugar al fútbol. “Cuando me encontraron el tumor nunca le tomé el peso, estaba más preocupado de cuándo me iba a recuperar para volver a trotar en la trotadora. Por el momento estoy bien, me tengo que chequear cada 6 meses… puede volver, pero espero que no”, confesó.

Consultado por su pareja sobre los motivos del tumor, Nico Solabarrieta fue categórico. “Para mí el cáncer es una enfermedad de la emoción. Creo que la emoción que más me afectaba en ese momento todavía está, pero aprendí a vivir con eso”, sostuvo.

La conversación se vio interrumpida por el burro de la casa, que les robó la almohada en la que estaban. “Es bizarra esta h… ¿Qué hace un burro con una almohada?”, rio el exfutbolista.