«¿Querí que llame a tu mami?»: Así fue la fuerte pelea entre Máximo Menem y Marcial Tagle en Top Chef VIP

Este domingo se estrenó un capítulo más de Top Chef VIP, el programa estrella de Chilevisión. El cual fue marcado por un tenso momento protagonizado por el actor Marcial Tagle y el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem.

La difusión inició cuando algunos de los participantes veían las preparaciones de sus demás compañeros. Instancia en la cual Tagle realizó un comentario sobre la crítica que estaba recibiendo una de las participantes, específicamente Gissella Gallardo.

¿Qué se dijeron en la pelea?

Según consignó Publimetro, el actor empezó a hacer reclamos al aire. Indicando que «pero por qué va a bajar la temperatura del pescado».

«Porque metiste el pescado helado», le respondió el hijo de Cecilia Bolocco.

Sin embargo, las palabras del chiquillo alteraron a Marcial Tagle. Quien comenzó a hablarle de manera mordaz al joven.

«A ver hueón, a ver, ¿querí que llame a tu mami y le diga que te estai’ portando mal acá?», discutió el mayor, buscando pelea con el veinteañero.

En la misma añadió que «te mandan fletado para la casa, castigado, sin PlayStation en la tarde».

No obstante, Máximo Menem no le siguió el juego, y tan solo le dijo «qué ahueonao».

¿Desde cuándo se llevan mal?

La extraña rivalidad entre el actor de 50 años y el joven habría empezado a verse desde que iniciaron las grabaciones para Top Chef VIP.

De hecho, Máximo Bolocco habló con LUN, hace un par de semanas, para expresar su molestia sobre el trato que estaba recibiendo su hijo por parte del rostro televisivo.

«Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato», confesó el chiquillo. Posteriormente, se refirió a las actitudes de Marcial Tagle, indicando que «era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía».

De hecho, en el mismo contexto confesó que «Yo le paré el carro: ‘estás haciendo farándula y no te voy a responder’». Lo cual fue santo remedio para dejar de discutir, ya que tras ello el actor dejó de buscarle pelea.

«Ahí él solito se fue. No hay que pescar», cerró.