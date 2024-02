«Debería quedarse callado»: Pincoya Responde a las críticas de Jorge

Las declaraciones de Jorge Aldoney sobre Pincoya, su excompañera en Gran Hermano Chile, han generado revuelo. Y la mujer oriunda de Chiloé no se quedó callada ante las críticas de su antiguo compañero de reality.

Recordemos en primer lugar que Jorge Aldoney, mantuvo una amistad en las primeras semanas del reality con la chilota. Sin embargo, al pasar de los meses ambos se fueron alejando entre sí y estrechando lazos con otros compañeros, hasta el punto de generar roces entre ambos en ocasiones.

De manera más reciente, durante una entrevista, Jorge expresó su desagrado hacia el personaje de Pincoya, afirmando que le resultaba agotador. «La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea», confesó el modelo.

La respuesta de Pincoya a Jorge Aldoney

Ante estas declaraciones, Jennifer Galvarini, también conocida como Pincoya, no dudó en responder a los dichos del modelo.

«Él está en todo su derecho de decir lo que quiera», señaló. Aunque aseguró que le cae muy bien, destacó que Jorge «no debería andar hablando tonterías o pelándome tanto, ya que nunca me he referido a él de ninguna forma, ni para bien ni para mal».

«Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó. Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él», aseguró al medio Tiempo X.

La mujer de 48 años señaló sin pelos en la lengua que Jorge debería ser más respetuoso en sus comentarios. «Debería ser más caballero y no hablar cosas que no corresponden, debería quedarse bien callado nomas… Yo podría decir que no cumple con su palabra», recalcó.

«Siento que ellos tienen una mala onda hacia mí y es gratuito, porque con ellos nada, parece un show», comentó respecto a sus ex compañeros de Gran Hermano.

«Me hace ruido tanto que hablan de mí o enfocados en situaciones que no vienen al caso, porque si es por hablar mal de la gente yo hace rato podría haber comentado esta situación», finalizó.