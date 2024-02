«Ya me tenía chato»: Jorge Aldoney se sincera sobre su relación con Pincoya

Algo que muchos fanáticos de “Gran Hermano Chile”, no pueden olvidar es la particular relación que tuvieron Jorge Aldoney y Pincoya. Los participantes compartieron desde divertidos momentos juntos hasta intensas discusiones dentro del encierro.

De manera más reciente el modelo, confesó cómo era actualmete su relación con Jennifer Galvarini, mejor conocida como «Pincoya». Recordando que esta última, fue uno de los rostros más controversiales durante el programa de CHV, debido a las diferentes discusiones que protagonizó dentro del reality.

La mujer de 48 años, dio mucho de qué hablar, dentro y fuera del reality debido a su fuerte y extrovertida personalidad. Durante su participación desarrolló diferentes relaciones con varios participantes, amistades y enemistades.

La verdadera relación de Jorge y Pincoya

Jorge Aldoney, quien compartió momentos cercanos con Pincoya, mantuvo una amistad en las primeras semanas del reality con ella. Sin embargo, esta se fue deteriorando al pasar de los meses, provocando roces entre ambos casi al final del relity.

En una reciente entrevista con la Revista Sarah, el modelo expuso finalmente en qué términos quedó con la actual participante de Top Chef VIP.

La pareja de Skarleth Labra, confesó que nunca creyó realmente en la actitud que mantenia Jenifer dentro de la casa. «Nunca le compré el personaje a la Pincoya«, señaló en primer lugar.

“Es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato”, confesó durante la entrevista.

“La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea”, agregó.

Cabe destacar que Jennifer actualmente participa en Top Chef Vip Chile, donde ha estado envuelta en polémicas con los jurados y algunos compañeros de competencia.

«Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo», se sinceró finalmente respecto a la relación con la chilota.