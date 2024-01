«Pégame, si eso sabes hacer»: Así fue la fuerte discusión de Dani Castro y Daniela Aránguiz

No es sorpresa para nadie las enemistades que hay dentro del reality de Canal 13. Sin embargo, a medida que el programa avanza, los conflictos entre compañeros han alcanzado un punto bastante interesante, y sobre todo preocupante, pues en más de una ocasión han estado a nada de lanzarse a los golpes.

Fue tan solo hace un par de semanas que Arturo Longton rompió en lágrimas después de una discusión que casi termina en puñetazos con Junior Playboy. Este mismo también terminó insultando ferozmente a Miguelito, quien no se ha salvado de las críticas ante sus actitudes dentro del programa. Dichas instancias no son las únicas en demostrar las fuertes, e interesantes, asperezas que hay entre los miembros de Tierra Brava.

Esta vez las provocaciones y peleas no empezaron por parte de los carboneros clásicos, sino que por Daniela Aránguiz y Daniela Castro. Ambas chicas reality revelaron no aguantarse en lo absoluto, y que una de ellas no era más que una «desubicada». Pero la cosa no quedo allí, pues después de la competencia solo seguían tirándole leña al fuego, buscando más pelea.

¿Cómo empezó la discusión?

Durante el capítulo de este domingo se llevó a cabo una competencia bastante interesante en el reality. Esta consistía en recrear escenas de teleseries que estuviesen en un contexto de infidelidad. Sin embargo, cuando se disponían a entregar los premios por actuación, empezaron los problemas entre la ex Mekano y la ganadora de MasterChef Chile.

Fue en ese contexto que Castro comenzó con las provocaciones, diciendo que si no ganaba Angélica Sepúlveda como la más «fogosa» estaba todo arreglado. Dicho y hecho, pues la ganadora no fue ella, sino que Aránguiz. «Aunque muchas de aquí creen que puede estar arreglado, no lo es», dijo con fiereza la influencer mientras recibía el premio.

«No te metas conmigo, no me hagas quedar mal. Tu comentario desmerece a todas las demás, quédate callada, no seas desubicada», advirtió la empresaria con molestia cuando regresó a su lugar. Luego añadió «qué rico que por fin vas a sacar una portada alguna vez en la vida»

«He sacado muchas sin tener que pelear, como cuando gané ‘MasterChef’», se defendió la cocinera. A lo que su contrincante insistió que «ese estaba arreglado».

¿Daniela Aránguiz y Daniela Castro se fueron a los combos?

A pesar de que la situación ya se encontraba bastante acalorada, ambas famosas continuaron lanzándose palos entre sí, continuando la feroz discusión ante la vista de sus demás compañeros. Fue la influencer, que sin ningún pelo en la lengua, comenzó el nuevo round.

«Encuentro terriblemente feo que tengas esos comentarios desubicados. Me carga que te robes la comida de todos, que tengas a toda la casa cagada de hambre», destacó. Tras esa declaración empezaron los gritos e insultos densos.

«Pégame, si eso sabes hacer», terminó por lanzar la cocinera, esto según lo informado por Página 7.

Dicha provocación casi fue tomada por la ex esposa del Jorge Valdivia, quien estuvo más que tentada de irse a los golpes. Sin embargo, no lo hicieron.

«Eres una víctima», declaró Aránguiz con desprecio, dándole fin a la disputa y sin tener que llegar a la violencia física.

Posteriormente, ambas chicas reality hablaron con sus compañeros de encierro y así dejar ir la rabia de su fuerte encuentro.

«Ella es capaz de pegar combos. Es conocida por eso en Chile», se quejó la ex MasterChef con Uriel. A la par, Aránguiz fue hablar con Luis Mateucci, a quien le dijo que «Yo no le tengo miedo ni a ella ni a nadie. Le encanta discriminar a la gente».

Por último, la ex Mekano también conversó con el artista dominicano para disculparse por la pelea. «Yo me voy a las manos, si soy de barrio, igual que tú. No busco pelea, pero si me la buscan, me la encuentran», cerró la influencer.