«Cree que puede decir lo que quiera»: Arturo Longton rompe en llanto tras fuerte discusión con Junior Playboy

Los televidentes quedaron sorprendidos cuando quedo la grande en Tierra Brava. Esto debido a la fuerte pelea que hubo entre Junior Playboy y Arturo Longton, la cual, y para sorpresa de todos, empezó por una zapatilla perdida.

Como se mostró en el avance de ayer, las cosas se pusieron acaloradas en el programa cuando Longton, acusó a su compañero de haberle escondido una de sus zapatillas. Junior alterado y molesto, le respondió «¿Quién te ha tomado tus zapatillas? ¿Por qué me deci esa hueá?«.

“¿Quién más lo va a hacer? ¿Fabio?”, replicó en respuesta Arturo.

Sin embargo, fue en este punto donde otros participantes se metieron en la discusión, alterando aún más al chico reality. Mateucci comenzó a burlarse de su compañero, provocando que los ánimos se pusieran peores.

Longton se enfrenta a Junior Playboy y Luis Mateucci

«Qué agarrai ventaja tú, mantenido pajarón», gritó desde un lado del dormitorio el empresario, claramente choreado con Mateucci tras su intervención en la discusión verbal que estaba teniendo con Junior Playboy.»¿Mantenido de quién? ¿tuyo?», le respondieron con soberbia.

Longton le respondió «de tu viejo y tus pololas, pajarón». Ante esto, la discusión comenzó a subir de tono, pues durante la intervención Junior estuvo gritándole cosas al empresario, y recalcándole que hasta que terminará el reality él seguiría dándole pelea.

La disputa rápidamente se transformó en un dos contra uno, y en la cual Longton se encontraba perdiendo con brutalidad. A pesar de que este trato de contenerse y aguantar a sus compañeros, estos comenzaron incluso a hablar mal de su familia.

«Cree que puede decir lo que quiera este piojento culiao que no sirve para ni una hueá«, añadió bien sacado de sus casillas.

El clímax de la discusión llego a su tope cuando el chico reality se levantó de la cama para correr a golpear a su compañero. Sin embargo, fue rápidamente detenido por los demás participantes de Tierra Brava, los cuales estaban nerviosos por como se había dado todo el intercambio.

Posteriormente, el empresario volvió a su lugar de descanso, claramente afectado por la fuerte pelear. Los sentimientos de Arturo Longton, y su malestar, no pasaron por alto, pues luego de unos instantes Angélica Sepúlveda se acercó a ofrecerle un té con miel, esto para tratar de calmarlo.

Arturo Longton se derrumba en Tierra Brava

Sin embargo, y ya en su cama, el chico reality no soporto más, y colapso entre lágrimas. Jhonatan Mujica fue el primero en llegar a su lado para darle algo de apoyo.

«Estoy estresado, viejo», se sinceró Longton con su compañero. Posteriormente, e incapaz de aguantarse el llanto, se tapó el rostro para soltarse a llorar en paz.

«¿Te digo una cosa? Llorar es lo mejor que uno puede hacer, porque saca el cortisol», le explicó Jhonatan con cariño y comprensión.

«¿Es por Junior?», le preguntó Fran Undurraga a Arturo, sumamente preocupada por las lágrimas de su compañero. «No, no es esto, es por todo, por el estrés total que tengo de todas las hueás; de las lesiones, de la huéa de la guata, las peleas, los gritos. Me supera», confesó Longton entre lágrimas a los dos integrantes que lo estaban consolándolo.

Ya después de un rato llegaron Futuro y Fabio a conversar con él. Comenzaron a tirar la talla un rato y animar al empresario, entre risas el español le confesó a Arturo que él fue quien le escondió la zapatilla como broma. El hecho género unas cuantas risas y dejo a Arturo un tanto atónico.

Luego de un rato, Junior y Arturo limaron asperezas, conversaron, y cerraron el tema con un abrazo. Longton se volvió a emocionar tras aquella declaración de paz, a lo que su compañero, ya de mejor ánimo, le dio unas palmaditas en la espalda, consolándolo.