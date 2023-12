Eskarcita cuenta la firme de posible relación con Hans Valdés: «Si no quisiste cuando podías…»

Hace más de una semana que se vivió la final de Gran Hermano Chile, por lo que sus finalistas siguen en medio de la noticia tras meses de encierro. Tal es el caso de Scarlette ‘Eskarcita’ Gálvez, quien sorprendió este domingo con sus declaraciones.

Resulta que la joven, que obtuvo el segundo lugar del reality de Chilevisión, apareció en el react de Claudio Michaux, donde hizo un repaso de su participación en el programa, además de confesarse sobre lo que se viene para su futuro.

Es en este contexto que uno de los momentos que no podía quedar a un lado, era el enamoramiento que vivió Eskarcita por Hans Valdés, pues desde el momento la chiquilla sintió atracción por su compañero de encierro, tanto así que llegó a decir que le gustaría que fuera el padre de sus hijos e incluso lloró desconsoladamente al darse cuenta de que no había interés por parte de él.

Hay que recordar que el oriundo de Constitución entró pololeando a Gran Hermano Chile, por lo que aseguró que no se iba a involucrar con nadie en el reality. Pero al salir, el joven comentó que en un principio pensó que los sentimientos de Scarlette eran falsos, pero más tarde se dio cuenta de que eran reales.

¿Hay posibilidad de romance entre Eskarcita y Hans Valdés?

Por lo mismo que ahora Michaux le consultó si acaso ahora que ya están fuera del reality, podría darse la oportunidad con su compañero. Pero Eskarcita no dudó en lanzar una tajante respuesta que dejó a varios decepcionados.

«Si no quisiste cuando podías, no podrás cuando quieras» afirmó la chiquilla. A lo que el humorista le dijo «¿Así de lapidario?», y ella no dudó en decir un claro «Si».

«Es que yo me sentí muy avergonzada por su rechazo. Entonces ahora siento que sería muy pasarme a llevar el estar puesta para algo. Nada más que buena onda. Ese barco ya zarpó», cerró Eskarcita.