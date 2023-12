Pincoya cuenta la firme tras grave acusación de Ignacia Michelson contra Rubén Gutiérrez: «Le advertí que…»

Hace unas semanas quedó la grande, luego de que Ignacia Michelson asegurara que Rubén Gutiérrez se sobrepasaba con todas sus compañeras de encierro e incluso relato un incómodo incidente protagonizado por Cony Capelli.

Resulta que, según su relato, la ganadora de Gran Hermano Chile le habría dicho que «‘Yo le creí a Scarlette, porque un día él, cuando yo tomaba medicamentos…, él se fue a meter a mi cama’, cuando él estaba durmiendo en su cama, y Pincoya lo echó. Entonces no es primera vez que quería hacer esto».

«Todas tomamos remedios y el wey se fue a meter cuando ella estaba durmiendo, en su cama, pero en la de Coni. Y Pincoya (Jennifer Galvarini) lo echó», continuó Ignacia Michelson.

Pincoya revela lo que pasó con Rubén en Gran Hermano Chile

Es en este contexto que, en el programa online ‘Que te lo digo’, se contactaron con Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, para preguntarle por esta situación. «En una oportunidad, sí, fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Yo no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella. Te estaría mintiendo. Yo lo eché, sí, pero porque roncaba. Le advertí que no se tirara peos en la pieza». Además de agregar que «lo eché cagando. Le dije: ‘¿Qué estás haciendo acá? ¡Te vas!’».

De acuerdo a lo que comentó Pincoya, en ese momento no vio ningún trasfondo negativo en la llegada de Rubén a la pieza, junto con enfatizar que actuó de manera protectora hacia los participantes del reality.

«Yo era protectora con los chiquillos. A mí no me parecía que Rubén se fuera a acostar en una cama, más cuando una persona no estaba bien», indicó Galvarini. Afirmando que en caso de haber notado una segunda intención en el excarabinero «no lo cuenta».