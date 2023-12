¡De impacto! Este es el popular programa de farándula de Zona Latina que llega a su fin

La tarde de este miércoles 27 de diciembre, quedó la grande en el mundo del espectáculo, luego de que TVN confirmara que tendrán un flamante nuevo rostro de cara a este 2024.

Estamos hablando ni más ni menos que de Daniel ‘ExHuevo’ Fuenzalida, quien llega a la estación pública para hacerse cargo de ¡Ahora Caigo!, el nuevo programa de concursos, donde los participantes se enfrentarán por un millonario premio.

A raíz de esta situación, es que tras conocerse el gran salto en la carrera del locutor de Radio Activa, apareció una importante inquietud, comenzó a circular rápidamente en diversos portales de espectáculo: ¿Qué pasará con ‘Me Late Prime’, el programa liderado por el comunicador?

Se debe recordar que, tras un abrupto final en el canal TV+, el espacio que cuenta con los panelistas Sergio Rojas y Luis Sandoval, tuvo un esperado regreso que sucedió en el mes de junio de este 2023, solo que esta vez de la mano de Zona Latina.

¿Qué pasa con el programa de Zona Latina tras la salida de Daniel Fuenzalida?

Frente a esta situación, y según confirmaron los propios panelistas del programa, todo parece indicar que es un hecho el fin de ‘Me Late’ y que sucederá en los próximos meses luego de la confirmación de Daniel Fuenzalida como nuevo rostro de TVN, siendo por supuesto el paso más importante de su carrera.

«Entiendo que termina en todas sus formas. La fecha no la tengo muy clara, de hecho me preguntó Antonella (Ríos) hoy día y yo no la sé. Daniel sí nos había informado a mí y a Luis un par de días antes que había firmado con TVN, que había logrado un acuerdo, pero no nos dio mayores detalles», comenzaron señalando los periodistas en su programa de redes sociales, ‘Que te lo digo’.

Incluso, Sergio Rojas particular a su estilo, confirmó que conocieron la noticia por la prensa. «Nosotros nos enteramos hoy día (miércoles) por TVN que estaba Daniel, que iba a hacer un programa de concursos, y que ya estaba trabajando».