Vanesa Borghi comparte mensaje tras preocupante visita al hospital

Vanesa Borghi, reconocida modelo y comunicadora, preocupó a sus seguidores en redes sociales al compartir una imagen desde el hospital. Días más tarde la presentadora, compartió nueva información sobre su estado de salud.

Muchos seguidores mostraron preocupación luego de que Vanesa Borghi anunciara su hospitalización. Recordando que la modelo se encuentra en medio de un embarazo de alrededor de cinco meses de gestación.

¿Qué le ocurrió a Vanesa Borghi?

Hace unos días, Vanesa Borghi alarmó a sus seguidores al revelar haber experimentado un intenso dolor que la llevó a buscar atención médica de urgencia. En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram el pasado miércoles, Borghi aseguró que, a pesar del susto, su bebé se encuentra bien.

En una entrevista con el diario LUN, Borghi detalló que, a pesar de no haber recibido un diagnóstico claro, se le permitió regresar a casa, aunque con algunos dolores.

«Me hicieron una ecografía y un análisis de sangre por si había alguna infección y por suerte no había. En la ecografía no apareció ningún cálculo grande en el riñón (le dijeron que podría tratarse de eso) y no se sabe si puede haber uno pequeño. Lo importante es que el bebé está bien», afirmó Vanesa Borghi.

La modelo también se refirió al estado de salud de su bebé, asegurando que no se trata de un embarazo de riesgo y que el pequeño está creciendo fuerte y sano. Con cinco meses de gestación, Vanesa Borghi está emocionada y ya tiene planeada una fiesta de revelación de sexo para el próximo 18 de mayo.

Recordando el difícil momento que vivió con su primera hija, Clara, Borghi expresó su emoción por poder disfrutar plenamente de este embarazo y celebrar cada momento con su nuevo bebé. Esta declaración calmó a los seguidores de la modelo quienes expresaron buenos deseos en su ultima publicación.